Европейский план мира для Украины "слили" в СМИ: что предусмотрено в документе

ЕС предлагает 24-пунктовый план мира, чтобы остановить войну в Украине и обеспечить длительный мир и безопасность.

ЕС определяет условия членства Украины в НАТО и полное восстановление экономики / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/WhiteHouse

ЕС предложил 24-пунктовый план мира для Украины

План отличается от 28-пунктового предложения США

Документ предусматривает прекращение огня на всех фронтах

Европейский союз разработал альтернативный мирный план по войне в Украине, который существенно отличается от недавно обнародованного спорного плана с участием США и России.

Отличия от плана США

Конкурентный европейский план прекращения войны в Украине, полученный The Telegraph, резко отличается от противоречивого 28-пунктного предложения, выдвинутого администрацией Трампа.

Предложения США были широко раскритикованы как слишком благоприятные для Москвы, поскольку предусматривают передачу России больших территорий, сокращение численности украинской армии и запрет на пребывание войск НАТО на украинской земле. В отличие от этого, европейский план гораздо больше поддерживает Украину, признавая огромные жертвы, которые она понесла во время войны с Россией.

Комментарий западного чиновника

Высокопоставленный западный чиновник сообщил The Telegraph:

"Этот план был согласован между европейцами и украинцами осенью, когда мы узнали, что Виткофф и Дмитриев работают над собственным документом. Конечно, вполне логично, что именно этот план Европа и Украина вынесут на переговоры", - добавил он, имея в виду чрезвычайный саммит в Женеве в воскресенье.

Основные положения европейского плана

План представляет 24-пунктовое контрпредложение, направленное на окончание войны в Украине и обеспечение долговременного мира и безопасности.

Документ предусматривает полное безоговорочное прекращение огня на всех фронтах и создание механизмов международного мониторинга под руководством США.

"Обе стороны конфликта обязуются к полному безоговорочному прекращению огня в воздухе, на суше и на море", - говорится в документе. Мониторинг будет осуществляться преимущественно дистанционно с помощью спутников, дронов и других технологий, а также с привлечением наземных компонентов для расследования возможных нарушений.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Гуманитарные гарантии и гарантии безопасности

Документ также предусматривает гуманитарные гарантии и гарантии безопасности для Украины.

"Россия безоговорочно возвращает всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей", - отмечается в предложении.

Кроме того, Украина получает надежные юридически обязывающие гарантии безопасности, включая участие США, без ограничений на собственные Вооруженные силы и оборонную промышленность.

Политические и экономические положения

Отмечается, что членство Украины в НАТО будет зависеть от консенсуса внутри Альянса, а страна становится членом ЕС. Также предусмотрено полное восстановление экономики и финансовую компенсацию, в частности за счет российских замороженных активов, пока РФ не возместит нанесенный ущерб.

"Санкции, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно и частично смягчены после достижения устойчивого мира и восстановлены в случае нарушения мирного соглашения", - отмечается в документе.

Дальнейшие переговоры

Контрпредложение также предусматривает отдельные переговоры по европейской архитектуре безопасности с участием всех государств ОБСЕ, а территориальные вопросы будут решаться после полного и безоговорочного прекращения огня.

Мнение эксперта: почему Трамп начал давить на Украину

По словам Валерия Клочко, руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" и главы благотворительного фонда "Новая дорога", сейчас осуществляется целенаправленное давление и на Украину, и на Путина с целью остановить войну путем ее фактического замораживания.

"Трамп стремится завершить конфликт, но ему безразлично, каким путем - через языковые вопросы, церковные аспекты или установление границ. Для значительной части европейских политиков это тоже не является принципиальным. В то же время для Украины эти вопросы имеют критическое значение", - отметил эксперт.

Мирные переговоры в Женеве - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам Зеленского, украинская делегация сегодня, 23 ноября, работает в Женеве над поиском реальных решений для завершения войны, восстановления мира и обеспечения долгосрочной безопасности.

Кроме того, как сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, дискуссии проходят конструктивно и в ряде вопросов "завершились соглашениями в некоторых сферах".

Напомним, что глава ОП Ермак заявил, что Украина и США провели очень продуктивную первую встречу и достигли очень хорошего прогресса и движутся вперед к справедливому и длительному миру.

