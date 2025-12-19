В Киеве возле Коордштаба нашли 'радиомаячок': на месте полиция

О чем речь:
- В Киеве возле приемной Коордштаба по вопросам военнопленных нашли "радиомаячок"
- Полиция проверяет происхождение и назначение находки
В Киеве вечером 19 декабря вблизи входа в общественную приемную Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными обнаружили неизвестный электронный предмет, внешне похожий на радиомаячок.
О находке сотрудники Координационного штаба сразу сообщили в полицию и профильные службы.
На месте работает следственно-оперативная группа для выяснения происхождения и функционала найденного устройства.
Отмечается, что правоохранители изучают все возможные обстоятельства появления "радиомаячка" вблизи общественной приемной Координационного штаба.
"Общественная приемная Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в городе Киеве это открытое публичное пространство, созданное для помощи семьям пленных и пропавших без вести военнослужащих", - сказано в сообщении", - говорится в сообщении.
Как писал Главред, недавно Служба безопасности Украины задержала мужчину, которого подозревают в попытке взорвать две самодельные взрывчатки в городе Измаил в Одесской области. Целью подрыва должен был стать Измаильский районный центр комплектования и социальной поддержки.
Ранее СБУ разоблачила российского агента который, по указаниям ФСБ, должен был заложить взрывчатку на "объекте" и установить "видеоловушку" в виде скрытой миникамеры с удаленным доступом для ФСБ. Мужчину посадили на 15 лет тюрьмы.
Кроме этого СБУ задержала 41-летнего жителя Киева, которого россияне завербовали через соцсеть "ВКонтакте". Мужчина собирал координаты украинских систем ПВО и мобильных огневых групп столицы, чтобы передать их врагу для дальнейших ударов.
Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.
