В Киеве возле Коордштаба нашли 'радиомаячок': на месте полиция

Подозрительное электронное устройство внешне напоминает радиомаячок.

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-vozle-priemnoy-koordshtaba-nashli-podozritelnoe-elektronnoe-ustroystvo-10725665.html Ссылка скопирована

В Киеве возле приемной Коордштаба нашли "радиомаячок"/ Колаж: Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

О чем речь:

В Киеве возле приемной Коордштаба по вопросам военнопленных нашли "радиомаячок"

Полиция проверяет происхождение и назначение находки

В Киеве вечером 19 декабря вблизи входа в общественную приемную Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными обнаружили неизвестный электронный предмет, внешне похожий на радиомаячок.

О находке сотрудники Координационного штаба сразу сообщили в полицию и профильные службы.

видео дня

На месте работает следственно-оперативная группа для выяснения происхождения и функционала найденного устройства.

В Киеве возле приемной Коордштаба нашли "радиомаячок"/ Фото: скриншот

Отмечается, что правоохранители изучают все возможные обстоятельства появления "радиомаячка" вблизи общественной приемной Координационного штаба.

"Общественная приемная Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в городе Киеве это открытое публичное пространство, созданное для помощи семьям пленных и пропавших без вести военнослужащих", - сказано в сообщении", - говорится в сообщении.

В Киеве возле приемной Коордштаба нашли "радиомаячок"/ Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Как писал Главред, недавно Служба безопасности Украины задержала мужчину, которого подозревают в попытке взорвать две самодельные взрывчатки в городе Измаил в Одесской области. Целью подрыва должен был стать Измаильский районный центр комплектования и социальной поддержки.

Ранее СБУ разоблачила российского агента который, по указаниям ФСБ, должен был заложить взрывчатку на "объекте" и установить "видеоловушку" в виде скрытой миникамеры с удаленным доступом для ФСБ. Мужчину посадили на 15 лет тюрьмы.

Кроме этого СБУ задержала 41-летнего жителя Киева, которого россияне завербовали через соцсеть "ВКонтакте". Мужчина собирал координаты украинских систем ПВО и мобильных огневых групп столицы, чтобы передать их врагу для дальнейших ударов.

Читайте также:

Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред