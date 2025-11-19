Ответ на теракт: Польша закрывает последнее российское консульство

Сикорский подчеркнул, что это "еще неполный ответ Варшавы на террористические действия Москвы в Польше".

Польша закрывает последнее российское консульство

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о принятии решения о закрытии последнего генконсульства России в Гданьске.

Такое решение приняли в ответ на диверсию на железной дороге. Об этом сообщает The Guardian.

"Я принял решение отозвать согласие на деятельность последнего российского консульства в нашей стране - в Гданьске",- сообщил глава МИД.

Скирский называет инциденты диверсий на железной дороге на выходных "актом государственного терроризма" со стороны России, добавляя, что "четким намерением было вызвать человеческие жертвы".

Сикорский отметил, что это - "еще неполный ответ Варшавы на террористические действия Москвы в Польше".

Дипучреждение в Гданьске является последним российским консульством в Польше. Министерство иностранных дел ранее отозвало свое согласие на деятельность российского консульства в Кракове.

Что известно о диверсии на железной дороге в Польше

Как писал Главред, премьер-министр Польши Дональд Тусксообщил о том, что в Польше поврежден участок пути на железнодорожной ветке.

"Я постоянно контактирую с министром внутренних дел относительно разрушения участка пути на маршруте Демблин-Варшава. Возможно, мы имеем дело с актом диверсии", - написал он в соцсети Х.

Дональд Туск в воскресенье, 16 ноября заявил, что это является беспрецедентным актом саботажа.

"Подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин - это беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения. Этот маршрут также имеет решающее значение для доставки помощи Украине. Мы поймаем виновных, кем бы они ни были", - отметил он.

Диверсия РФ против Польши - мнение эксперта

Россия и Беларусь могут готовить диверсии в Польше, в которых планируют обвинить Украину. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 30 сентября.

По данным аналитиков, российская внешняя разведка в тот же день распространила необоснованное утверждение о том, что Украина якобы готовит провокацию под чужим флагом против важных объектов польской инфраструктуры, чтобы позже обвинить в этом Москву и Минск.

Как писал Главред, ранее сообщалось о том, где построят вторую в Украине евроколею. На строительство Украина получила первые грантовые 73,5 млн евро.

Первоначальная волна поддержки Украины со стороны Польши после вторжения России в 2022 году "исчерпана", и наблюдается рост количества случаев дискриминации и разжигания ненависти в отношении украинцев, проживающих в стране, пишет Bloomberg.

О персоне: Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

