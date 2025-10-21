Польша может арестовать Путина: Сикорский сделал интересное заявление

Ордер Международного уголовного суда обязывает государства-члены суда арестовать Путина.

Сикорский пригрозил Путину / коллаж: Главред, фото: facebook.com/radeksikorski, kremlin.ru

Главное:

Польша может исполнить международный ордер на арест Путина

Это возможно, если самолет диктатора пересечет воздушное пространство страны

Польша предостерегла российского диктатора Владимира Путина от пролета через ее воздушное пространство для встречи с президентом США Дональдом Трампом во время саммита в Венгрии. Об этом пишет Reuters.

В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что его страна может выполнить международный ордер на арест диктатора.

"Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопровождать такой самолет для передачи подозреваемого суду в Гааге", - подчеркнул он.

Отмечается, что ордер Международного уголовного суда обязывает государства-члены суда арестовать Путина, если он ступит на их территорию.

"Я думаю, российская сторона об этом знает. И поэтому, если этот саммит состоится, надеюсь, с участием жертвы агрессии, самолет будет следовать другим маршрутом", - говорится в сообщении.

Отмечается, чтобы избежать пролета над Украиной, российской делегации необходимо будет пролететь через воздушное пространство как минимум одной страны Европейского Союза.

Что важно, все страны ЕС являются членами МУС, хотя Венгрия находится в процессе выхода из состава суда.

Расследование преступлений России

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан говорил, что существует Международный уголовный суд, и он уже выдал ордер на арест Путина, то есть процесс по расследованию преступлений России против Украины уже продолжается.

По его мнению, судебное разбирательство возможно только после развала российской империи, ареста виновников и препровождения их на следственные действия.

Встреча Путина с Трампом - что известно

Как сообщал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Отмечалось, что 23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она должна была подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

Однако, потом выяснилось, что встреча между государственным секретарем США Марко Рубио и главой российского МИД Сергеем Лавровым отложена. Один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения российско-украинской войны.

