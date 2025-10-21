Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

Россия остается приверженной устранению вероятных "первопричин" войны.

РФ не хочет завершать войну

Ключевые тезисы:

Москва не готова "принять что-то меньшее, чем капитуляцию Украины"

Российские власти активно готовят общество к "полной победе в Украине"

Путин неоднократно отклонял предложения о прекращении огня

Заявления Кремля после недавних встреч и разговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Украины и России сигнализируют, что Москва не готова "принять что-то меньшее, чем капитуляцию Украины". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Кремль продолжает демонстрировать решимость достичь своих целей даже ценой значительных человеческих и материальных потерь.

"Кремлевские голоса разъяснили позицию России относительно переговоров после сообщений Запада о встрече Трампа и Зеленского 17 октября, чтобы еще раз подтвердить, что Россия остается преданной устранению вероятных "первопричин" войны и не желает соглашаться на прекращение огня", - говорится в сообщении.

В ISW напомнили, что Москва неоднократно говорила о необходимости устранения так называемых "первопричин" войны, под которыми Кремль понимает расширение НАТО на восток и якобы дискриминацию русскоязычного населения в Украине.

"Кремль использует эти "первопричины" для продвижения своих первоначальных военных требований - нейтралитета Украины, смены ее законной власти, установления пророссийского правительства и пересмотра политики открытых дверей НАТО", - подчеркивается в отчете.

Аналитики также считают, что российские власти активно готовят общество к "полной победе в Украине любой ценой", что противоречит заявлениям Путина о возможных территориальных уступках.

"Кремль продвигает ложный нарратив о том, что Россия неизбежно захватит территорию, которую она требует, и что Украина, таким образом, несет ответственность за затягивание войны, отказываясь превентивно сдаваться. Однако российские войска на самом деле осуществляют ползучие, незначительные территориальные продвижения с очень высоким уровнем потерь, потому что Путин неоднократно отклонял предложения Америки и Украины о прекращении огня. Россия, а не Украина, неоднократно демонстрировала, что ее отказ от компромисса или участия в добросовестных переговорах является причиной отсутствия мира", - подытожили в ISW.

Может ли Путин отказаться от своих целей

Бывший российский дипломат Борис Бондарев сказал, что если Путин поймет, что он никак не может достичь тех целей, которые поставил перед началом войны, он может использовать ядерное оружие.

"Ему нужно добиться результатов, потому что ни один диктатор - и Путин не исключение - не является всевластной сущностью: он зависит от людей вокруг себя. Ему необходимо демонстрировать своему окружению, что он ведет их к победе и процветанию", - подчеркнул он.

Как сообщал Главред, заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сказал, что Россия не планирует останавливать войну в ближайшее время и готовится к активным боевым действиям зимой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина могла бы выиграть войну и сохранить свою территорию, но сейчас ситуация выглядит немного иначе.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что война в Украине начала двигаться к завершению. На международных переговорах уже формируется мощный политический запрос на завершение войны.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

