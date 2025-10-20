'Мы оперируем фактами': в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

Вадим Скибицкий рассказал, когда могут начаться переговоры по завершению войны.

https://glavred.info/war/my-operiruem-faktami-v-gur-rasskazali-kogda-realno-ozhidat-zaversheniya-voyny-10708091.html Ссылка скопирована

Украинская разведка фиксирует планы РФ / Коллаж: Главред, фото: РБК-Украина, 38 отдельная бригада морской пехоты

Читайте в материале:

Какие факторы влияют на развитие конфликта

Когда могут начаться мирные переговоры

Россия не планирует останавливать войну в ближайшее время и готовится к активным боевым действиям зимой. Об этом сообщил заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии журналистке Новини.LIVE.

"Мы оперируем фактами, которые есть. Российская Федерация сейчас разрабатывает планы по оккупации наших территорий, и они предусматривают проведение активной военной кампании", - отметил Скибицкий. видео дня

Предпосылки завершения войны в 2025 году

По его словам, в начале 2025 года еще существовали определенные предпосылки для завершения войны до конца года. Однако сейчас ситуация изменилась, и Россия стремится продолжать военные действия, чтобы захватить больше украинских территорий.

Скибицкий также добавил, что реальные переговоры о завершении войны могут начаться в 2026 году, но их успех будет зависеть от политических усилий украинской власти и поддержки международных партнеров.

Возможные сроки завершения войны - экспертное мнение

По оценке Дмитрия Жмайло, исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, война могла бы завершиться в течение двух месяцев или до года. Однако он отмечает, что с 2026 года Россия может продолжить активные боевые действия, даже при условии дефицита живой силы и вооружений.

По мнению эксперта, ключевым фактором, сдерживающим завершение конфликта, является поддержка Кремля со стороны Китая. Многое будет зависеть от возможных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Если все политические пазлы сложатся правильно, завершение войны может произойти и через два месяца, и через год. Но для этого нужна решительная политическая воля западного мира, прежде всего США, и отсутствие внешней поддержки для России. Все условия реалистичны, однако "но" очень много", - подчеркивает Жмайло.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или максимум за год, и ключевую роль в этом может сыграть позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Кроме того, война в Украине начала двигаться к завершению. Об этом открыто заявил президент Украины Владимир Зеленский, во время общения с журналистами, пишет РБК-Украина.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сделал новые заявления относительно войны России против Украины и оценил шансы Украины на победу. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе, которую транслировал Белый дом.

Читайте также:

О персоне: Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред