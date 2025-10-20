'Мы оперируем фактами': в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

Читайте в материале:
Россия не планирует останавливать войну в ближайшее время и готовится к активным боевым действиям зимой. Об этом сообщил заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии журналистке Новини.LIVE.
"Мы оперируем фактами, которые есть. Российская Федерация сейчас разрабатывает планы по оккупации наших территорий, и они предусматривают проведение активной военной кампании", - отметил Скибицкий.
Предпосылки завершения войны в 2025 году
По его словам, в начале 2025 года еще существовали определенные предпосылки для завершения войны до конца года. Однако сейчас ситуация изменилась, и Россия стремится продолжать военные действия, чтобы захватить больше украинских территорий.
Скибицкий также добавил, что реальные переговоры о завершении войны могут начаться в 2026 году, но их успех будет зависеть от политических усилий украинской власти и поддержки международных партнеров.
Возможные сроки завершения войны - экспертное мнение
По оценке Дмитрия Жмайло, исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, война могла бы завершиться в течение двух месяцев или до года. Однако он отмечает, что с 2026 года Россия может продолжить активные боевые действия, даже при условии дефицита живой силы и вооружений.
По мнению эксперта, ключевым фактором, сдерживающим завершение конфликта, является поддержка Кремля со стороны Китая. Многое будет зависеть от возможных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Если все политические пазлы сложатся правильно, завершение войны может произойти и через два месяца, и через год. Но для этого нужна решительная политическая воля западного мира, прежде всего США, и отсутствие внешней поддержки для России. Все условия реалистичны, однако "но" очень много", - подчеркивает Жмайло.
О персоне: Вадим Скибицкий
Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.
