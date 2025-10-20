"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

Россияне пытаются прорвать оборону, но украинские войска блокируют их продвинутый фланг и удерживают позиции.

Оккупанты несут большие потери, а украинские подразделения координируют действия / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Кратко:

Продвижение оккупантов осложнило ситуацию в Дружковке

РФ прорвала оборону возле Доброполья, но украинские войска ее остановили

За последние месяцы ситуация на востоке Украины "кардинально изменилась", пишет The Economist. Российские войска приблизились значительно ближе к украинским городам и продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру.

По словам украинского майора Вячеслава Шутенко, город Константиновка пока не находится под реальной угрозой захвата в ближайшее время. В то же время постепенное продвижение оккупантов усложняет ситуацию в соседней Дружковке, где с 6 октября действует 20-часовой комендантский час.

Часть главной дороги в Изюм стала уязвимой для атак дронов, из-за чего движение транспорта перенаправлено на объездные маршруты.

Локальные успехи и поражение РФ

The Economist отмечает, что несмотря на локальные успехи российской армии, она сталкивается с неизбежным поражением. В августе их разведывательные действия обнаружили слабое место в обороне Украины вблизи Доброполья, что в 20 км к северу от Покровска.

Россияне смогли прорвать украинскую оборону и продвинуться более чем на 13 км за несколько дней - быстрее, чем могли обеспечить свои логистические и беспилотные подразделения.

Если бы захват нового выступления был закреплен, российские войска могли бы развернуться и окружить Покровск. Однако украинским военным удалось остановить наступление, и сейчас оккупанты находятся в фактическом окружении.

Подполковник бригады национальной гвардии Украины "Азов" Арсен "Лемко" Димитрик сообщил, что с августа россияне потеряли около 10 000 бойцов, хотя точную цифру проверить невозможно.

Покровск / Инфографика: Главред

Он также уточнил, что потери Украины были значительно меньше. По словам "Лемка", за последнюю неделю россияне потеряли 50 танков и бронированных машин, а их численность в этом районе снизилась с сотен до менее чем 100 человек.

"Эта битва стала примером хорошей координации, в которой участвовали десятки подразделений", - добавил он. Ранее плохая координация определялась одной из причин значительных потерь украинских войск.

Возможные сценарии развития событий - экспертное мнение

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко из группы "Информационное сопротивление", Россия может попытаться восстановить свой технический потенциал в течение осенне-зимнего периода, сочетая это с ограниченными наступательными операциями.

"Пехотой на самокатах в снег и мороз существенного наступления не проведешь, как и в условиях дождя и бездорожья. Однако к использованию бронетехники, к "гусянке", россияне могут вернуться", - отмечает эксперт.

Коваленко отмечает, что экономия техники сейчас может дать Москве возможность провести масштабное наступление следующим летом.

"Если Россия будет применять пехоту в полевых боях осенью и зимой, ей придется компенсировать потери в 2026 году. Но в то же время большая часть техники останется сохраненной, что позволит организовать масштабное летнее наступление - последний "брусиловский рывок" или "прыжок мангуста"", - добавляет он.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, пресс-служба корпуса Нацгвардии "Азов" заявляла, что 16 октября российские войска пытались расширить горловину Добропольского выступа, организовав механизированный штурм населенных пунктов Шахово и Владимировка. Атака завершилась неудачей.

Кроме того, российские FPV-дроны, работающие через оптоволоконную связь, становятся реальной опасностью для прифронтовых городов Украины, в частности Харькова, Сум и Запорожья. Об этом в интервью "Главкому" рассказал специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Напомним, что населенные пункты, которые находятся на границе Днепропетровской и Запорожской областей и Донетчины могут стать или частью линии соприкосновения, или попасть под оккупацию.

Об источнике: The Economist The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

