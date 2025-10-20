"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

Кратко:
- Продвижение оккупантов осложнило ситуацию в Дружковке
- РФ прорвала оборону возле Доброполья, но украинские войска ее остановили
За последние месяцы ситуация на востоке Украины "кардинально изменилась", пишет The Economist. Российские войска приблизились значительно ближе к украинским городам и продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру.
По словам украинского майора Вячеслава Шутенко, город Константиновка пока не находится под реальной угрозой захвата в ближайшее время. В то же время постепенное продвижение оккупантов усложняет ситуацию в соседней Дружковке, где с 6 октября действует 20-часовой комендантский час.
Часть главной дороги в Изюм стала уязвимой для атак дронов, из-за чего движение транспорта перенаправлено на объездные маршруты.
Локальные успехи и поражение РФ
The Economist отмечает, что несмотря на локальные успехи российской армии, она сталкивается с неизбежным поражением. В августе их разведывательные действия обнаружили слабое место в обороне Украины вблизи Доброполья, что в 20 км к северу от Покровска.
Россияне смогли прорвать украинскую оборону и продвинуться более чем на 13 км за несколько дней - быстрее, чем могли обеспечить свои логистические и беспилотные подразделения.
Если бы захват нового выступления был закреплен, российские войска могли бы развернуться и окружить Покровск. Однако украинским военным удалось остановить наступление, и сейчас оккупанты находятся в фактическом окружении.
Подполковник бригады национальной гвардии Украины "Азов" Арсен "Лемко" Димитрик сообщил, что с августа россияне потеряли около 10 000 бойцов, хотя точную цифру проверить невозможно.
Он также уточнил, что потери Украины были значительно меньше. По словам "Лемка", за последнюю неделю россияне потеряли 50 танков и бронированных машин, а их численность в этом районе снизилась с сотен до менее чем 100 человек.
"Эта битва стала примером хорошей координации, в которой участвовали десятки подразделений", - добавил он. Ранее плохая координация определялась одной из причин значительных потерь украинских войск.
Возможные сценарии развития событий - экспертное мнение
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко из группы "Информационное сопротивление", Россия может попытаться восстановить свой технический потенциал в течение осенне-зимнего периода, сочетая это с ограниченными наступательными операциями.
"Пехотой на самокатах в снег и мороз существенного наступления не проведешь, как и в условиях дождя и бездорожья. Однако к использованию бронетехники, к "гусянке", россияне могут вернуться", - отмечает эксперт.
Коваленко отмечает, что экономия техники сейчас может дать Москве возможность провести масштабное наступление следующим летом.
"Если Россия будет применять пехоту в полевых боях осенью и зимой, ей придется компенсировать потери в 2026 году. Но в то же время большая часть техники останется сохраненной, что позволит организовать масштабное летнее наступление - последний "брусиловский рывок" или "прыжок мангуста"", - добавляет он.
Ситуация на фронте - последние новости Украины
Как сообщал Главред, пресс-служба корпуса Нацгвардии "Азов" заявляла, что 16 октября российские войска пытались расширить горловину Добропольского выступа, организовав механизированный штурм населенных пунктов Шахово и Владимировка. Атака завершилась неудачей.
Кроме того, российские FPV-дроны, работающие через оптоволоконную связь, становятся реальной опасностью для прифронтовых городов Украины, в частности Харькова, Сум и Запорожья. Об этом в интервью "Главкому" рассказал специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Напомним, что населенные пункты, которые находятся на границе Днепропетровской и Запорожской областей и Донетчины могут стать или частью линии соприкосновения, или попасть под оккупацию.
Читайте также:
- Все решится за недели: раскрыт самый большой страх Путина и сценарий окончания войны
- Почти 200 человек под землей: РФ массированно атаковала шахту на Днепропетровщине
- "Постоянно ругался" и не смотрел на карту: FT раскрыл, что требовал Трамп от Зеленского
Об источнике: The Economist
The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред