Могут ли оккупанты выйти на Днепр: раскрыта ключевая цель РФ на фронте

Мария Николишин
18 октября 2025, 14:39
511
Эксперт подчеркнул, что Россия постоянно перебрасывает свои войска вдоль линии фронта.
Могут ли оккупанты выйти на Днепр: раскрыта ключевая цель РФ на фронте
Бои в Днепропетровской области / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

  • Оккупанты не пытаются захватить что-то стратегическое в Днепропетровской области
  • Они хотят показать, что могут вести бои в еще одной области
  • Пока нет опасности, что войска РФ выйдут на город Днепр

Населенные пункты, которые находятся на границе Днепропетровской и Запорожской областей и Донетчины могут стать либо частью линии соприкосновения, либо попасть под оккупацию. Об этом в чате на Главред рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

По его словам, российские войска не пытаются захватить что-то стратегически важное в Днепропетровской области.

По его мнению, оккупанты просто хотят показать и российскому населению, и миру, что они могут продвигаться в еще одной области Украины.

"Ведь не все анализируют, на какую глубину зашли войска РФ на Днепропетровщине и что им там удалось сделать, а принимают во внимание лишь факт того, что боевые действия ведутся в еще одной области", - подчеркнул он.

Эксперт уверен, что никакого стратегического смысла действия противника на Днепропетровщине не имеют.

"Также пока нет опасности, что войска РФ выйдут на город Днепр. А что касается переброски войск, то Россия постоянно перебрасывает свои войска вдоль линии фронта, поэтому, на мой взгляд, нет оснований считать, что в связи с этим там возникает какая-то особая опасность - она не больше, чем на других участках фронта", - подчеркнул Гетьман.

Смотрите видео, в котором майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман рассказал, может ли остановиться война в 2026 году, почему нужны удары по Кремлю и Останкино, а также какой страх Путина способна реализовать Украина:

Ситуация в Днепропетровской области

Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко говорил, что в сторону Днепропетровщины сейчас сформировалась достаточно большая вражеская группировка войск.

По его словам, оккупанты пытаются продвигаться и захватывать около 10 украинских населенных пунктов.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, пресс-служба корпуса Нацгвардии "Азов" заявляла, что 16 октября российские войска пытались расширить горловину Добропольского выступа, организовав механизированный штурм населенных пунктов Шахово и Владимировка. Атака завершилась неудачей.

Военный обозреватель Богдан Мирошников говорил, что информация о полной оккупации Купянска российскими войсками не соответствует действительности. Даже о частичном контроле города врагом пока говорить рано.

Военный аналитик Павел Лакийчук сказал, что стратегическое наступление армии страны-агрессора России в Донецкой области продолжается. Самые тяжелые бои происходят вокруг Покровска, но наиболее горячо на севере от города.

О персоне: Алексей Гетьман

Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) - украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

новости Днепра война в Украине новости Днепропетровска Днепропетровская область новости Украины война России и Украины Алексей Гетьман Фронт
