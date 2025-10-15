Укр
Хотят взять в кольцо: оккупанты активизировались на новом отрезке фронта, детали

Мария Николишин
15 октября 2025, 13:17
Половина всего ресурса РФ брошена на Покровское направление.
Хотят взять в кольцо: оккупанты активизировались на новом отрезке фронта, детали
Враг хочет охватить Покровск / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

  • Россияне перебрасывают дополнительные резервы на север от Покровска
  • Ситуация на этом направлении меняется динамично
  • Также оккупанты пытаются добиться успеха на Лиманском отрезке

Стратегическое наступление армии страны-агрессора России в Донецкой области продолжается. Самые тяжелые бои происходят вокруг Покровска, но наиболее горячо на севере от города. Об этом заявил военный аналитик Павел Лакийчук в комментарии 24 Каналу.

Он рассказал, что на север от Покровска россияне перебрасывают дополнительные резервы.

По его словам, ситуация на Покровском направлении меняется динамично. В частности, на многих отрезках происходят встречные бои.

"Шансов у россиян немного. Наши силы дают жару. Другой самый горячий участок - Константиновское направление. Враг хочет охватить Покровск, связать и попытаться ликвидировать наш узел обороны; двигаться на Доброполье и одновременно на Константиновку, которая сейчас в эпицентре событий, а точнее подходы к ней", - подчеркнул аналитик.

Хотят взять в кольцо: оккупанты активизировались на новом отрезке фронта, детали
Покровск / Инфографика: Главред

Лакийчук подчеркнул, что рядом есть Клебан-Быцкое водохранилище. Если украинские оборонцы отойдут за него, оно может стать естественным препятствием.

По его мнению, армия РФ пытается взять в кольцо те подразделения, которые обороняются к югу от него.

"Следует сказать и о Лиманском направлении. Враг уверен, что Константиновку, Дружковку, Краматорск захватит. Для того, чтобы дальше развивать успех, ему нужно на Славянск выйти с севера, ради этого он пытается получить успех на Лиманском отрезке", - подытожил он.

Количество ресурсов в РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, что Россия готовится воевать большим количеством человеческого ресурса, даже большим, чем она воюет сейчас.

По его мнению, сейчас россияне пытаются компенсировать недостаток техники большим количеством человеческого ресурса, полным пренебрежением человеческой жизнью и поддержкой с неба, прежде всего FPV-дронами, использование которых увеличилось почти в четыре раза по сравнению с августом 2024 года.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, бывший начальник штаба бригады Азов Богдан "Тавр" Кротевич сказал, что российские войска, у которых огромный ресурс, выбрали Лиманское и Добропольское направления как основные для своего наступления на фронте.

Аналитический проект DeepState заявлял, что российская армия захватила три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Перестройке, Комаре и Мирном, расположенных на Новопавловском направлении.

В то же время, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал, что российская армия прилагает усилия, чтобы полностью захватить Донецкую область. В октябре фиксируется активное использование врагом тяжелой бронетехники, и Донбасс остается приоритетным направлением для оккупантов.

Читайте также:

О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

война в Украине новости Украины война России и Украины Фронт
Почему Леся Украинка стала ключевой фигурой в российской пропаганде: объяснение исследователя

