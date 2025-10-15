"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

Враг оккупировал Перебудову, Комар и Мирное, а также продвинулся вблизи двух поселков.

Некоторые украинские военные были вынуждены выходить своими силами / Коллаж: Главред, фото: Фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада им. Константина Пестушко, deepstatemap

Российская армия захватила три населенных пункта

Удержание позиций было затруднено из-за логистики и изменения направления атак врага

В последние недели ситуация ухудшилась

Российская армия захватила три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Перебудове, Комаре и Мирном, находящимся на Новопавловском направлении. Об этом в ночь на 15 октября сообщил аналитический проект DeepState.

Также оккупанты продвинулись вблизи Ивановки и Воскресенки. в Донецкой области.

"Враг оккупировал Перебудову, Комар и Мирное, а также продвинулся вблизи Ивановки и Воскресенки", - говорится в сообщении.

Вечером 14 октября DeepState сообщал, что "враг занял выступление в районе Мирного, Перебудовы и Комара".

"Было потеряно выступление на Комар. Логистика и удержание позиций были крайне затруднены, но так как враг изменил акцент на другие участки отрезка, то была возможность удерживать данные позиции", - отметили аналитики.

Карта / Deep State

В течение последних недель ситуация на указанном отрезке изменилась. Как сообщает Deep State удержание позиций усложнилось из-за того, что ВС РФ начали делать зачистки. Это привело к постепенной потере позиций Силами обороны Украины.

Кроме того, российские военные уничтожили часть позиций, нанося удары артиллерийскими системами и осуществляя налеты дронов.

"Все бойцы были ранены и некоторые были вынуждены выходить своими силами", — рассказали аналитики.

На опубликованном фото с картой боевых действий видно расположение утраченных позиций и их разрушения.

"Они потеряны уже как несколько дней", - добавили в DeepState.

Карта боевых действий / DeepStateUA

Ситуация на фронте - последие новости

Как писал Главред, российские оккупанты пытаются продвигаться в направлении Купянска. Город не был готов к обороне, поэтому ситуация остается тяжелой. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". По его словам, в городе вообще не была организована оборона города Купянска. На этом направлении настоящий хаос, говорит лейтенант.

Российская армия прилагает усилия, чтобы полностью захватить Донецкую область. В октябре фиксируется активное использование врагом тяжелой бронетехники, и Донбасс остается приоритетным направлением для оккупантов. Об этом рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что у россиян есть незначительное тактическое продвижение, которое украинские защитники успешно блокируют.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас на фронте в Украине значительно выросла смертельная зона. Теперь она достигает 10 километров. По его словам, реалии поля боя сейчас определяют ударные дроны. Это значительно усложняет оперативную эвакуацию раненых, а большое значение приобретают способности украинской логистики и военной медицины.

ВСУ может освободить Крым: мнение военного

Полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон убежден, что Украина имеет потенциал для освобождения полуострова Крым, однако для этого необходимо, чтобы совпало много факторов.

Особое значение, по его словам, имеет Керченский мост - в случае его уничтожения полуостров окажется фактически в изоляции.

"Это возможно. Российская армия постепенно исчерпывает себя. Поэтому сейчас есть удачный момент, чтобы маневрировать и атаковать. Если Украина сможет сосредоточить достаточные силы на Крым, то это возможно достичь", - сказал Гэмиш де Бреттон-Гордон.

