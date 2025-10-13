'Город не был готов к обороне, там хаос': лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

Что известно:
- В Купянске очень сложная ситуация
- Россияне пытаются захватить город
- Купянск не был готов к обороне
Российские оккупанты пытаются продвигаться в направлении Купянска. Город не был готов к обороне, поэтому ситуация остается тяжелой. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Он отметил, что в городе вообще не была организована оборона города Купянска. На этом направлении настоящий хаос, говорит лейтенант.
"По Купянску ситуация остается тяжелой из-за полного отсутствия организованной обороны города и это факт. Купянск абсолютно не был готов к обороне ... В этом хаосе уже больше переживаю не за город, который фактически уничтожается боями, а за группировку наших войск к югу от города на левом берегу Оскола, потому что там ситуация может сильно осложниться, если мы еще больше просядем в Купянске и на его окраинах", - отметил лейтенант "Алекс".
Он добавил, что местами вокруг города есть успехи, но это никоим образом не улучшает ситуацию в Купянске.
Тактика российских войск - экспертное мнение
Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что российские войска применяют тактику "тысячи порезов", стремясь не только продвинуться на Донбассе, но и растянуть украинские резервы на других направлениях.
По его оценке, за год линия фронта увеличилась на 200 км, что свидетельствует о попытках РФ отвлечь силы от Донетчины. Снегирев добавляет, что оккупанты пытаются контролировать Запорожскую область и могут дестабилизировать ситуацию на Херсонщине.
"Российские войска прорабатывают различные сценарии, ведь понимают: решить вопрос контроля над Донецкой областью военным путем довольно сложно", - подчеркивает эксперт.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, Вооруженные силы Украины достигли успеха на Ореховском направлении в Запорожской области, улучшив свое тактическое положение вблизи населенного пункта Малые Щербаки, входящего в Степногорскую громаду.
Силы обороны Украины продолжают контрнаступление в районе Доброполья Донецкой области и в районе Орехова Запорожской области. На Запорожье украинские воины продвинулись более чем на три километра. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Россия готовится к наступлению на Днепропетровскую область. РФ перебрасывает войска из-под Покровска. Об этом заявил OSINT-аналитик Unit Observer.
Другие новости с фронта:
- "Продолжаем бороться": ВСУ освободили село в Запорожской области
- ВСУ отвоевали более 3 км земли: Зеленский раскрыл новые детали контрнаступления
- ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред