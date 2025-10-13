'Город не был готов к обороне, там хаос': лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

Российские оккупанты пытаются захватить Купянск, в городе очень сложная ситуация, говорит лейтенант "Алекс".

Купянск не был готов к обороне / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Оперативное командование "Запад"

Что известно:

В Купянске очень сложная ситуация

Россияне пытаются захватить город

Купянск не был готов к обороне

Российские оккупанты пытаются продвигаться в направлении Купянска. Город не был готов к обороне, поэтому ситуация остается тяжелой. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Он отметил, что в городе вообще не была организована оборона города Купянска. На этом направлении настоящий хаос, говорит лейтенант.

"По Купянску ситуация остается тяжелой из-за полного отсутствия организованной обороны города и это факт. Купянск абсолютно не был готов к обороне ... В этом хаосе уже больше переживаю не за город, который фактически уничтожается боями, а за группировку наших войск к югу от города на левом берегу Оскола, потому что там ситуация может сильно осложниться, если мы еще больше просядем в Купянске и на его окраинах", - отметил лейтенант "Алекс".

Он добавил, что местами вокруг города есть успехи, но это никоим образом не улучшает ситуацию в Купянске.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Тактика российских войск - экспертное мнение

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что российские войска применяют тактику "тысячи порезов", стремясь не только продвинуться на Донбассе, но и растянуть украинские резервы на других направлениях.

По его оценке, за год линия фронта увеличилась на 200 км, что свидетельствует о попытках РФ отвлечь силы от Донетчины. Снегирев добавляет, что оккупанты пытаются контролировать Запорожскую область и могут дестабилизировать ситуацию на Херсонщине.

"Российские войска прорабатывают различные сценарии, ведь понимают: решить вопрос контроля над Донецкой областью военным путем довольно сложно", - подчеркивает эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Вооруженные силы Украины достигли успеха на Ореховском направлении в Запорожской области, улучшив свое тактическое положение вблизи населенного пункта Малые Щербаки, входящего в Степногорскую громаду.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление в районе Доброполья Донецкой области и в районе Орехова Запорожской области. На Запорожье украинские воины продвинулись более чем на три километра. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия готовится к наступлению на Днепропетровскую область. РФ перебрасывает войска из-под Покровска. Об этом заявил OSINT-аналитик Unit Observer.

Другие новости с фронта:

