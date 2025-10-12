Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Продолжаем бороться": ВСУ освободили село в Запорожской области

Виталий Кирсанов
12 октября 2025, 13:38обновлено 12 октября, 15:06
131
Село Малые Щербаки теперь находится под контролем Сил обороны Украины.
ВСУ освободили село Малые Щербаки
ВСУ освободили село Малые Щербаки / коллаж: Главред, фото: скриншот, DeepState

Кратко:

  • ВСУ освободили село Малые Щербаки на Запорожском направлении
  • Над населенным пунктом подняли украинский флаг.

Подразделения 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" вместе с бойцами 33-го отдельного штурмового полка освободили населенный пункт Малые Щербаки на Запорожском направлении. Теперь он находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщил командир 24-ОШБ "Айдар" Александр Коваленко.

Над населенным пунктом подняли украинский флаг.

видео дня

"Этот успех - результат четкого взаимодействия, решимости и слаженной работы подразделений. Каждый подобный шаг - это еще одна страница нашей борьбы, которая продолжается каждый день, несмотря на усталость, риски и потери. Мы продолжаем бороться за каждый метр украинской земли. И мы обязательно победим", - написал Коваленко.

Малые Щербаки – село Васильевского района Запорожской области. Площадь населенного пункта составляет 25,76 км².

'Продолжаем бороться': ВСУ освободили село в Запорожской области

Смотрите видео с села Малые Щербаки

Как добавил начальник Управления штурмовых войск в составе Сухопутных войск ВСУ полковник Валентин Манько, украинские войска продвинулись на 3,5 км вперед.

"Мы продвинулись почти на 3,5 км вперед и более 5 км по линии фронта. Операция продолжается. Приморское, Степногорск, Плавные и частично Каменское так и держим под нашим контролем. В очередной раз штурмовые войска показали свою мощь. Верьте в ВСУ! Слава Штурмовикам! Слава Украине!", – написал он в Facebook.

На какие области нацелилась РФ - мнение эксперта

Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев утверждает, что российские войска независимо от времени года применяют тактику "тысячи порезов", пытаясь не только продвинуться на Донбассе, но и растянуть украинские резервы на других направлениях.

По его словам, за последний год линия фронта увеличилась на 200 км, что свидетельствует о попытках врага отвлечь силы от Донетчины. По мнению Снегирева, оккупанты не будут ограничиваться только Донбассом - они будут пытаться установить контроль над Запорожской областью и могут дестабилизировать ситуацию на Херсонщине.

"Российские войска будут пытаться прорабатывать различные сценарии. Потому что понимают: решить вопрос контроля над Донецкой областью достаточно проблематично даже военным путем", - сказал он в комментарии Главреду.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал заявил, что российские оккупанты продвинулись на востоке Запорожской области возле населенного пункта Полтавка.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман сказал, что армия страны-агрессора России активизировала боевые действия на Донбассе не из-за ухудшения погоды. Вероятно, перед оккупантами поставили новый дедлайн.

В то же время, OSINT-аналитик Unit Observer сообщил, что Россия готовится к наступлению на Днепропетровскую область. РФ перебрасывает войска из-под Покровска.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Айдар Запорожская область новости Украины новости Украины и мира Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Людям нужно понимать": для каких регионов отключения света станут привычными

"Людям нужно понимать": для каких регионов отключения света станут привычными

15:16Война
В Украину возвращается мокрый снег: синоптики назвали дату

В Украину возвращается мокрый снег: синоптики назвали дату

14:04Синоптик
"Продолжаем бороться": ВСУ освободили село в Запорожской области

"Продолжаем бороться": ВСУ освободили село в Запорожской области

13:38Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

Последние новости

15:23

Врасплох на яхте: Кэти Перри застали в объятиях известного политика

15:16

"Людям нужно понимать": для каких регионов отключения света станут привычнымиВидео

14:59

Мужчина переехал в необычный дом и сэкономил кучу денег: как это ему удалосьВидео

14:29

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллионВидео

14:29

Китайский гороскоп на завтра 13 октября: Тиграм - обида, Кроликам - перемены

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
14:04

В Украину возвращается мокрый снег: синоптики назвали дату

14:00

Как Украина может уничтожить Крымский мост: генерал СБУ раскрыл сценарий

13:44

"Громко ушел": Суханов заговорил о своем внезапном увольнении

13:38

"Продолжаем бороться": ВСУ освободили село в Запорожской области

Реклама
13:33

В Кремле заявили о готовности к окончанию войны и выставили циничное условие

12:57

Головоломка для самых зорких: лишь единицы найдут оленя за 10 секунд

12:52

"Во время боевого задания": на фронте погиб чемпион по богатырскому многоборью

12:51

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 октября

12:45

РФ переходит в новую фазу атак по Украине: Зеленский предупредил о плане Кремля

12:44

"Жаль, что не украинка": Константин Грубич обратился к россиянам из-за Пугачевой

12:00

Почему 13 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

11:56

Прилеты в трех областях: РФ ударила по объектам энергетики и газовой системы

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 октября

11:30

Гороскоп на завтра 13 октября: Ракам - болишая прибыль, Стрельцам - хорошие новости

11:25

"Буду делать миллионера": Светлана Билоножко сделала заявление о новом романе

Реклама
11:03

Блэкауты в Белгороде не действуют: что реально может заставить Кремль отступитьВидео

10:55

Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

10:21

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 октября: Весам - перемены, Девам - возможность

10:12

Родились в один день: у Софии Ротару произошло радостное событие

09:53

Список удивит многих - какие вещи никогда нельзя выбрасывать в унитазВидео

09:47

США помогают Украине наносить удары по целям в РФ: в FT узнали детали

09:11

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

09:05

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Тельцам - хаос, Ракам - помощь

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 октября (обновляется)

08:52

Гороскоп Таро на завтра 13 октября: Тельцам - рост, Ракам - горевать

08:50

РФ готовится напасть на НАТО после окончания боев в Украине - ISW

08:32

Резко заболела: умерла звезда Голливуда Дайан Китон

08:27

Россия изменила тактику ударов по Украине - для каких городов угроза наибольшаяВидео

08:27

Карта Deep State онлайн за 12 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:40

Военные эшелоны РФ под ударом: партизаны атаковали самое сердце логистики врага

06:51

Может ли война закончится через несколько месяцев?мнение

06:34

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

05:30

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

03:35

Самая сильная интуиция: в какие ТОП-3 месяца рождаются люди с даром экстрасенса

Реклама
03:32

Один черенок даст море роз: секрет садоводов, который сработает у каждого

02:27

Тысячелетняя загадка: под песками Гизы нашли дверь в забытый подземный мир

00:03

На аэродром привезли ракеты: будет ли массированный обстрел в ближайшее время

11 октября, суббота
22:36

Миротворческие амбиции США на фоне атак РФ: о чем говорили Зеленский и Трампмнение

22:22

Угроза потери страхового стажа: в Пенсионном фонде сделали важное заявление

22:22

Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетикеВидео

21:27

Что говорит наука: почему кот игнорирует дорогие подарки и выбирает старую коробку

21:18

РФ выбрала новую тактику ударов по энергообъектам Украины: в чем опасность

20:47

Священник пытался спрятать ребенка от обстрела внутри: россияне ударили по храмуФото

20:30

Tomahawk и не только: появились новые детали переговоров Зеленского с Трампом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять