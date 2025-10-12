'Продолжаем бороться': ВСУ освободили село в Запорожской области

Село Малые Щербаки теперь находится под контролем Сил обороны Украины.

ВСУ освободили село Малые Щербаки / коллаж: Главред, фото: скриншот, DeepState

Кратко:

ВСУ освободили село Малые Щербаки на Запорожском направлении

Над населенным пунктом подняли украинский флаг.

Подразделения 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" вместе с бойцами 33-го отдельного штурмового полка освободили населенный пункт Малые Щербаки на Запорожском направлении. Теперь он находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщил командир 24-ОШБ "Айдар" Александр Коваленко.

"Этот успех - результат четкого взаимодействия, решимости и слаженной работы подразделений. Каждый подобный шаг - это еще одна страница нашей борьбы, которая продолжается каждый день, несмотря на усталость, риски и потери. Мы продолжаем бороться за каждый метр украинской земли. И мы обязательно победим", - написал Коваленко.

Малые Щербаки – село Васильевского района Запорожской области. Площадь населенного пункта составляет 25,76 км².

Смотрите видео с села Малые Щербаки

Как добавил начальник Управления штурмовых войск в составе Сухопутных войск ВСУ полковник Валентин Манько, украинские войска продвинулись на 3,5 км вперед.

"Мы продвинулись почти на 3,5 км вперед и более 5 км по линии фронта. Операция продолжается. Приморское, Степногорск, Плавные и частично Каменское так и держим под нашим контролем. В очередной раз штурмовые войска показали свою мощь. Верьте в ВСУ! Слава Штурмовикам! Слава Украине!", – написал он в Facebook.

На какие области нацелилась РФ - мнение эксперта

Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев утверждает, что российские войска независимо от времени года применяют тактику "тысячи порезов", пытаясь не только продвинуться на Донбассе, но и растянуть украинские резервы на других направлениях.

По его словам, за последний год линия фронта увеличилась на 200 км, что свидетельствует о попытках врага отвлечь силы от Донетчины. По мнению Снегирева, оккупанты не будут ограничиваться только Донбассом - они будут пытаться установить контроль над Запорожской областью и могут дестабилизировать ситуацию на Херсонщине.

"Российские войска будут пытаться прорабатывать различные сценарии. Потому что понимают: решить вопрос контроля над Донецкой областью достаточно проблематично даже военным путем", - сказал он в комментарии Главреду.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал заявил, что российские оккупанты продвинулись на востоке Запорожской области возле населенного пункта Полтавка.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман сказал, что армия страны-агрессора России активизировала боевые действия на Донбассе не из-за ухудшения погоды. Вероятно, перед оккупантами поставили новый дедлайн.

В то же время, OSINT-аналитик Unit Observer сообщил, что Россия готовится к наступлению на Днепропетровскую область. РФ перебрасывает войска из-под Покровска.

