"Проводится эвакуация": оккупанты продвинулись в Запорожской области

Село Полтавка контролируют силы обороны Украины, но из-за постоянных обстрелов оттуда эвакуируют гражданских.

Оккупанты продвинулись на востоке Запорожской области

Оккупанты продвинулись на востоке Запорожской области

Украинские военные проводят эвакуацию мирного населения

Российские оккупанты продвинулись на востоке Запорожской области около населенного пункта Полтавка. Об этом сообщил спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал, пишет "Суспільне".

По его словам, село Полтавка контролируют силы обороны Украины, но из-за постоянных обстрелов оттуда эвакуируют гражданских.

"Что касается населенных пунктов Новогригоровка и Полтавка, то они под контролем сил обороны сейчас. И единственное – что там нашими подразделениями проводится эвакуация мирного населения, которое там находится еще", – отметил Шаповал.

Шаповал заявил, что армия РФ не оставляет попыток захватить соответствующие населенные пункты, чтобы перерезать логистические пути украинских войск.

"У нас есть достаточное количество дополнительных вариантов, и нами это ожидаемо. Россияне пытаются накапливать на всех направлениях свои имеющиеся силы. Но удастся ли им – это большой вопрос. Повторяю, ситуация нами контролируемая и ожидаемая", – подчеркнул военный.

Сервис DeepState, сотрудничающий с Министерством обороны Украины, 10 октября заявил о продвижении оккупантов вблизи Полтавки, а также возле Михайловки и Березового в Донецкой области.

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продвинулись в Сумской и Запорожской областях. Врагу удалось достичь улучшить свое положение в районах шести населенных пунктов.

Кроме того, воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Напомним, что командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута заявил, что Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск.

