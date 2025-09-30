"Зеленка" стала ловушкой: бойцы ВСУ провели дерзкую операцию на одном из направлений

Истощенный и деморализованный враг пытался убежать и забрать тела погибших, но попытки оказались тщетными.

Воины 73 морского центра ССО ВСУ зачистили вражеские позиции / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

О главном:

ССО успешно инфильтрировались и зачистили вражеские позиции, отбив участок.

Враг был истощен и деморализован; его попытки эвакуировать тела были тщетными.

Тщательная подготовка дронами и артиллерией выбила врага и помешала его логистике.

Воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал подразделения.

Инфильтрация и зачистка территории

Как отмечается, операторы боевых групп одного из отрядов 73 морского центра осуществили инфильтрацию в определенный район и зачистили вражеские позиции и прилегающую территорию. После этого под огнем российской артиллерии и дронов они завели пехотные подразделения на отбитый у противника участок, который враг удерживал в течение длительного времени.

Операторы также завладели мобильными телефонами погибших российских военных.

"На записанных противником видеозаписях они не скрывали своего недовольства отсутствием снабжения, ротаций и т.д.", - говорится в сообщении.

Тщательная подготовка и координация ударов

Перед завершающей фазой зачистки проводилась тщательная подготовка: операторы ударных дронов в сотрудничестве со смежными подразделениями БПЛА и артиллерией методично выбивали врага с позиций и препятствовали любым попыткам подвезти боекомплект и заменить личный состав.

"Истощенный и деморализованный враг пытался убежать и забрать часть своих убитых, тела которых несколько дней сносили на эту позицию. Впрочем, как видно на видео, все эти потуги были напрасными. Сложенные в мешки, иногда в кучу, или просто разбросанные по всей "зеленке" тела стали тому подтверждением", - отметили в ССО.

Ситуация на Добропольском направлении - экспертное мнение

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что на Добропольском направлении фронта в Донецкой области ситуация стабилизируется, и ВСУ готовятся взять противника в окружение. По его словам, украинские войска проводят ряд контрнаступательных операций, которые могут привести к оперативному замыканию российских подразделений.

Снегирев оценивает, что в потенциальном "котле" может оказаться до полутора тысяч российских солдат. Чтобы не допустить окружения, оккупанты пытаются наносить встречные удары и усиливают свои позиции резервами.

"Эти действия свидетельствуют о том, что ВСУ способны создать оперативное окружение, а противник вынужден реагировать ограниченными ресурсами", - подчеркивает эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что ВСУ проводят ряд контрнаступательных действий на Добропольском направлении, которые свидетельствуют о возможности создания уже оперативного окружения для российских военнослужащих.

Впоследствии главнокомандующий Александр Сырский заявил, что украинские бойцы на Добропольском направлении взяли российских оккупантов в окружение. К тому же, ВСУ освободили около 175 кв. км украинской территории.

Ранее аналитики ISW сообщали, что оккупационные войска РФ имеют серьезные проблемы с логистикой на Покровском направлении и недостаток личного состава на Донецко-Днепропетровском направлении.

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

