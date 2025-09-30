Укр
Армия РФ оккупировала Полтавку в Донецкой области и продвинулась на Запорожье – DeepState

Анна Ярославская
30 сентября 2025, 06:47
В Deep State рассказали последние новости с фронта.
Карта Deep State, ВСУ
РФ вклинилась в оборону ВСУ на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Кратко:

  • У оккупантов есть успехи на фронте
  • РФ оккупировала Полтавку и продвинулась вблизи Новоивановки

Российская армия захватила село Полтавка в Донецкой области, а также имела продвинулась в Запорожской области и на территории Серебрянского лесничества. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в вечерней сводке 29 сентября.

"Враг оккупировал Полтавку, а также продвинулся вблизи Новоивановки, Полтавки и в Серебрянском лесничестве", — говорится в сообщении.

Полтавка — населенный пункт в Константиновском районе Донецкой области, расположенный к юго-западу от Константиновки.

Полтавка на карте
Полтавка на карте / Deep State

Также российская армия в Донецкой области продвинулась вблизи только что оккупированной Полтавки, а также в Серебрянском лесничестве.

Серебрянское лесничество
Серебрянское лесничество / Deep State

В Запорожской области российская армия имела успехи в районе населенного пункта Новоивановка Гуляйпольского района.

Новоивановка на карте
Новоивановка на карте / DeepState

Что говорят в Генштабе ВСУ

В вечерней сводке 29 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что враг активен на Покровском и Новопавловском направлениях.

На Покровском направлении россияне за прошедшие сутки совершили 35 штурмовых и наступательных действий в районе 13 населенных пунктов и в направлении двух.

На Новопавловском направлении ВС РФ пытались осуществили 24 атаки, которые Силам обороны удалось остановить.

По меньшей мере 12 атак враг также осуществил на Лиманском направлении и 11 раз предпринимал попытки вклиниться в оборону на Торецком направлении.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию вблизи Доброполья и имеют значительные успехи. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. Он подчеркнул, что Добропольская контрнаступательная операция продолжается и поблагодарил все привлеченные подразделения за их результативность.

Российским подразделениям на Добропольском направлении грозит уничтожение или попадание в плен. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов.

Воины 73 морского центра ССО вместе с бойцами ГУР МО провели специальные действия в тылу врага. Украинская боевая группа провела специальную разведку в одной из областей страны-агрессора России. Во время проведения операции противник понес потери в технике и живой силе.

Другие новости:

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

война в Украине новости Украины война России и Украины DeepState Фронт
Армия РФ оккупировала Полтавку в Донецкой области и продвинулась на Запорожье – DeepState

Армия РФ оккупировала Полтавку в Донецкой области и продвинулась на Запорожье – DeepState

Россию можно выбить из войны: эксперт объяснил, что должна делать Украина

