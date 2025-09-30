Армия РФ оккупировала Полтавку в Донецкой области и продвинулась на Запорожье – DeepState

Кратко:
- У оккупантов есть успехи на фронте
- РФ оккупировала Полтавку и продвинулась вблизи Новоивановки
Российская армия захватила село Полтавка в Донецкой области, а также имела продвинулась в Запорожской области и на территории Серебрянского лесничества. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в вечерней сводке 29 сентября.
"Враг оккупировал Полтавку, а также продвинулся вблизи Новоивановки, Полтавки и в Серебрянском лесничестве", — говорится в сообщении.
Полтавка — населенный пункт в Константиновском районе Донецкой области, расположенный к юго-западу от Константиновки.
Также российская армия в Донецкой области продвинулась вблизи только что оккупированной Полтавки, а также в Серебрянском лесничестве.
В Запорожской области российская армия имела успехи в районе населенного пункта Новоивановка Гуляйпольского района.
Что говорят в Генштабе ВСУ
В вечерней сводке 29 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что враг активен на Покровском и Новопавловском направлениях.
На Покровском направлении россияне за прошедшие сутки совершили 35 штурмовых и наступательных действий в районе 13 населенных пунктов и в направлении двух.
На Новопавловском направлении ВС РФ пытались осуществили 24 атаки, которые Силам обороны удалось остановить.
По меньшей мере 12 атак враг также осуществил на Лиманском направлении и 11 раз предпринимал попытки вклиниться в оборону на Торецком направлении.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию вблизи Доброполья и имеют значительные успехи. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. Он подчеркнул, что Добропольская контрнаступательная операция продолжается и поблагодарил все привлеченные подразделения за их результативность.
Российским подразделениям на Добропольском направлении грозит уничтожение или попадание в плен. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов.
Воины 73 морского центра ССО вместе с бойцами ГУР МО провели специальные действия в тылу врага. Украинская боевая группа провела специальную разведку в одной из областей страны-агрессора России. Во время проведения операции противник понес потери в технике и живой силе.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
