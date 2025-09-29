Украинские воины прорвались в одну из областей России, враг понес потери - детали

Что сообщили военные:
- ССО и разведчики проникли в одну из областей РФ
- Во время операции был обнаружен вражеский транспорт
- Украинские воины уничтожили личный состав РФ
Воины 73 морского центра ССО вместе с бойцами ГУР МО провели специальные действия в тылу врага. Об этом говорится в сообщении Сил Специальных Операций ВСУ в Telegram.
Украинская боевая группа провела специальную разведку в одной из областей страны-агрессора России. Во время проведения операции противник понес потери в технике и живой силе.
Детали проведения операции на территории РФ
В ССО сообщили, что во время разведки операторы организовали засаду на подвижной транспорт врага. В результате слаженных действий спецназовцев были уничтожены трое военнослужащих РФ и их транспорт.
"После выполнения ряда задач на территории врага ребята вернулись в Украину с документами и оружием уничтоженного противника. На память также прихватили и автономный датчик движения, которыми пограничная служба ФСБ России оборудует периметр государственной границы", - говорится в сообщении.
Воины Украины не впервые заходят в глубокий тыл РФ
Летом, как писал Главред, диверсионно-разведывательная группа Легиона "Свобода России" проникла на более чем 30 километров вглубь временно оккупированной Запорожской области к населенному пункту Большая Белозерка.
Там во время проведения операции было обнаружено размещение личного состава подразделения "Ахмат" и важные данные о логистике, технике и командных пунктах противника. Противник был ликвидирован.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что ВСУ проводят ряд контрнаступательных действий на Добропольском направлении, которые свидетельствуют о возможности создания уже оперативного окружения для российских военнослужащих.
Впоследствии главнокомандующий Александр Сырский заявил, что украинские бойцы на Добропольском направлении взяли российских оккупантов в окружение. К тому же, ВСУ освободили около 175 кв. км украинской территории.
Ранее аналитики ISW сообщали, что оккупационные войска РФ имеют серьёзные проблемы с логистикой на Покровском направлении и недостаток личного состава на Донецко-Днепропетровском направлении.
Об источнике: Силы специальных операций ВСУ
ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.
