Украинские воины прорвались в одну из областей России, враг понес потери - детали

Военные смогли уничтожить не только живую силу противника, но и транспорт.

https://glavred.info/front/ukrainskie-voiny-prorvalis-v-odnu-iz-oblastey-rossii-vrag-pones-poteri-detali-10702220.html Ссылка скопирована

Украинские военные навели шороху в тылу противника / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/usofcom?locale=uk_UA, скриншот из видео

Что сообщили военные:

ССО и разведчики проникли в одну из областей РФ

Во время операции был обнаружен вражеский транспорт

Украинские воины уничтожили личный состав РФ

Воины 73 морского центра ССО вместе с бойцами ГУР МО провели специальные действия в тылу врага. Об этом говорится в сообщении Сил Специальных Операций ВСУ в Telegram.

Украинская боевая группа провела специальную разведку в одной из областей страны-агрессора России. Во время проведения операции противник понес потери в технике и живой силе.

видео дня

Детали проведения операции на территории РФ

В ССО сообщили, что во время разведки операторы организовали засаду на подвижной транспорт врага. В результате слаженных действий спецназовцев были уничтожены трое военнослужащих РФ и их транспорт.

"После выполнения ряда задач на территории врага ребята вернулись в Украину с документами и оружием уничтоженного противника. На память также прихватили и автономный датчик движения, которыми пограничная служба ФСБ России оборудует периметр государственной границы", - говорится в сообщении.

Воины Украины не впервые заходят в глубокий тыл РФ

Летом, как писал Главред, диверсионно-разведывательная группа Легиона "Свобода России" проникла на более чем 30 километров вглубь временно оккупированной Запорожской области к населенному пункту Большая Белозерка.

Там во время проведения операции было обнаружено размещение личного состава подразделения "Ахмат" и важные данные о логистике, технике и командных пунктах противника. Противник был ликвидирован.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что ВСУ проводят ряд контрнаступательных действий на Добропольском направлении, которые свидетельствуют о возможности создания уже оперативного окружения для российских военнослужащих.

Впоследствии главнокомандующий Александр Сырский заявил, что украинские бойцы на Добропольском направлении взяли российских оккупантов в окружение. К тому же, ВСУ освободили около 175 кв. км украинской территории.

Ранее аналитики ISW сообщали, что оккупационные войска РФ имеют серьёзные проблемы с логистикой на Покровском направлении и недостаток личного состава на Донецко-Днепропетровском направлении.

Другие новости:

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред