ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

Украинским бойцам удалось стабилизировали ситуацию на отдельных направлениях фронта.

Сырский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, facebook/CinCAFofUkraine

Ключевые тезисы:

ВСУ окружили россиян на Добропольском направлении

Украинские защитники освободили и зачистили территории от врага

Украинские бойцы на Добропольском направлении взяли российских оккупантов в окружение. К тому же, ВСУ освободили около 175 кв. км украинской территории. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По его словам, общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные - 1769. Также враг потерял 969 единиц вооружения и военной техники.

"Благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении", - написал Сырский.

Он добавил, что во время контрнаступления украинским силам удалось освободить примерно 175 кв. км территории. Кроме этого, еще около 195 кв. км очищено от вражеских диверсионных групп.

"С учетом докладов командиров на местах определил задачи и отдал необходимые указания по повышению эффективности огневого поражения противника, в частности на дальних расстояниях; нейтрализации вражеских диверсионных групп в определенных районах; повышение качества взаимодействия подразделений", - говорится в сообщении Сырского.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Как проходит продвижение в Донецкой области - мнение Залужного

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что линия фронта остается устойчивой, но происходит медленное и локальное продвижение. Оно носит "ползучий характер" и сопровождается непропорциональными потерями. Их Залужный сравнивает с "мясорубкой". Это играет на контрасте с резкими ударами маневренной бронетехники.

"Переход войны в позиционную форму приводит к ее затягиванию и несет большие риски как для Вооруженных сил, так и для государства в целом", - подчеркнул Залужный.

Ситуация на фронте - новости по теме

Напомним, Главред писал, что ситуация на Добропольском направлении фронта в Донецкой области стабилизируется. На этом участке ВСУ готовятся брать оккупантов в окружение.

В то же время в Днепропетровскую область россияне стянули еще больше войск. Игорь Романенко говорит, что Силы обороны Украины разрушают реализацию дальнейшего продвижения врага.

Кроме этого, на Запорожском направлении оккупационные войска России пытаются активизировать наступление вблизи населенного пункта Степногорск. Враг при этом применяет хитрую тактику.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

