К Днепропетровщине россияне стянули еще больше войск: раскрыты намерения врага

Силы обороны Украины разрушают реализацию дальнейшего продвижения врага, говорит Игорь Романенко.

К Днепропетровщине россияне стянули еще больше войск / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 47 ОМБр

Кратко:

Новопавловское направление "остается тяжелым"

В ближайшие несколько дней будут определяться возможности ВСУ

Новопавловское направление "остается тяжелым", но Силы обороны Украины разрушают реализацию дальнейшего продвижения противника. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Игорь Романенко, генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины".

"В сторону Днепропетровщины сейчас сформировалась достаточно большая вражеская группировка войск, пересекли границу и сейчас идут напряженные боевые действия за несколько населенных пунктов", - сказал он. видео дня

Эксперт добавил, что это так называемый вариант тактических действий "тысячи порезов".

"То есть на нескольких направлениях. У них есть для этого силы. И они пытаются продвигаться и захватывать около 10 наших населенных пунктов", - отметил Романенко.

По его словам, Силы обороны Украины разрушают реализацию дальнейшего продвижения врага.

"В ближайшие несколько дней будут определяться возможности наших ресурсов, резервов. И это означает - и дальнейших действий на этом направлении", - сказал эксперт.

Ситуация возле Днепропетровской области

Как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили о захвате оккупантами населенных пунктов Новоукраинка и Зеленый Кут, расположенных вблизи Днепропетровской области. Они пытаются прорваться к админгранице с областью.

Россияне активизировались возле Днепропетровской области, рассказал военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков. Они пытаются прорвать украинскую оборону на этом направлении. Воины Сил обороны отражают вражеские атаки.

Враг иногда прорывается в Днепропетровскую область, но выбраться оттуда уже не может, сказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. По его словам, оккупанты, таким образом, пытаются обойти линии обороны ВСУ в Покровске.



О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

