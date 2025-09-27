К Днепропетровщине россияне стянули еще больше войск: раскрыты намерения врага

Кратко:
- Новопавловское направление "остается тяжелым"
- В ближайшие несколько дней будут определяться возможности ВСУ
Новопавловское направление "остается тяжелым", но Силы обороны Украины разрушают реализацию дальнейшего продвижения противника. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Игорь Романенко, генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины".
"В сторону Днепропетровщины сейчас сформировалась достаточно большая вражеская группировка войск, пересекли границу и сейчас идут напряженные боевые действия за несколько населенных пунктов", - сказал он.
Эксперт добавил, что это так называемый вариант тактических действий "тысячи порезов".
"То есть на нескольких направлениях. У них есть для этого силы. И они пытаются продвигаться и захватывать около 10 наших населенных пунктов", - отметил Романенко.
По его словам, Силы обороны Украины разрушают реализацию дальнейшего продвижения врага.
"В ближайшие несколько дней будут определяться возможности наших ресурсов, резервов. И это означает - и дальнейших действий на этом направлении", - сказал эксперт.
Как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили о захвате оккупантами населенных пунктов Новоукраинка и Зеленый Кут, расположенных вблизи Днепропетровской области. Они пытаются прорваться к админгранице с областью.
Россияне активизировались возле Днепропетровской области, рассказал военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков. Они пытаются прорвать украинскую оборону на этом направлении. Воины Сил обороны отражают вражеские атаки.
Враг иногда прорывается в Днепропетровскую область, но выбраться оттуда уже не может, сказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. По его словам, оккупанты, таким образом, пытаются обойти линии обороны ВСУ в Покровске.
О персоне: Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
