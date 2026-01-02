РФ готовит масштабную провокацию с жертвами, чтобы сорвать мирные переговоры

Спецслужба назвала примерное время и место провокации.

Кремль хочет, чтобы мирные усилия США и Украины были напрасными

Что сообщили в СВР:

Кремль продолжает спецоперацию по срыву переговоров о мире

Провокация может произойти накануне, либо в ходе Рождества по юлианскому календарю

Объектом провокации может стать культовое сооружение

Страна-агрессор Россия готовит масштабную провокацию после так называемой "атаки" на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина. Для этого Кремль распространяет новые сфальсифицированные информационные поводы.

В Службе внешней разведки Украины сообщили, что российскую и зарубежную аудиторию сейчас готовят к дальнейшей эскалации. При этом цель РФ неизменна - срыв мирных переговоров при посредничестве США.

Что задумала Россия

Накануне, или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю, то есть 7 января, Кремль хочет устроить провокацию в культовом сооружении, или другом объекте с высоким символическим весом как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.

"Для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных БПЛА западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боевого соприкосновения. Эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под "чужим флагом" полностью соответствует стилю работы российских спецслужб", - говорится в сообщении.

В СВР отметили, что Путин неоднократно применял эту тактику внутри России, а сейчас эта же модель экспортируется наружу, что косвенно подтверждается публичными заявлениями высших должностных лиц РФ.

Россия не впервые пытается сорвать мирные усилия

Главред писал, что Кремль до сих пор не предоставляет никаких подтверждений своих заявлений о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Валдае в ночь на 29 декабря. Российские чиновники заявляют, что не видят в этом "необходимости".

Аналитики ISW предполагают, что эта история с "ударом" по Валдаю может быть использована в качестве повода для отказа от каких-либо новых мирных инициатив, возникших после последних раундов американо-украинских и многосторонних переговоров.

Мирные переговоры – последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий является самым сложным в переговорах по прекращению войны и остается единственным пунктом, где позиции Украины и России существенно расходятся.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Умеров ежедневно поддерживает контакт с американской командой и европейскими партнерами. Параллельно готовятся новые форматы взаимодействия и международные встречи.

Накануне стало известно, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин уже понимает, что российская экономика не способна выдержать затяжную войну, и опасается повторения сценария распада СССР. Поэтому он демонстрирует готовность к переговорам о завершении войны, но исключительно на собственных условиях.

Об источнике: Служба внешней разведки Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

