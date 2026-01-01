Угроза под белым покровом: когда избыток снега может "сжечь" растения

Эксперт раскрыл секреты, как правильно ухаживать за садом зимой при избыточном снеге.

Когда снег действует как защита, а когда превращается в угрозу

Снег часто воспринимают как естественную защиту растений зимой, ведь он оберегает корни от морозов, сохраняет влагу и действует как естественный "термоизолятор".

Главред решил подробно рассказать, в каких ситуациях снег может вредить растениям и как избежать повреждений.

Когда снег может вредить растениям

Как рассказал эксперт в видео на YouTube канале "Украинский агроном", белоснежный покров не всегда приносит пользу садоводам и фермерам.

"Снег - это не всегда польза. Если он лежит плотно и замерзает, ветви могут ломаться, а молодые саженцы просто не выдерживают веса льда", - предупреждает агроном.

По словам автора толстый слой льда и замерзшего снега способен вызывать механические повреждения стеблей и ветвей. Дополнительно длительное лежание снега без доступа воздуха создает благоприятные условия для развития грибковых болезней и гнили. Особенно опасны температурные "качели", когда днем снег тает, а ночью промерзает - это стресс для корней и молодых растений.

Советы для садоводов и фермеров

Для большинства культур снег приносит пользу только тогда, когда он равномерно покрывает почву и не образует ледовых корок. Эксперт советует садоводам следить за прогнозом погоды и при необходимости осторожно стряхивать снег с деревьев и кустов, чтобы избежать механических повреждений.

Кроме того, чрезмерный снежный покров особенно опасен для озимых культур и растений с зимующей корневой системой. Если толщина снега превышает 30 см, в нижних слоях преобладают анаэробные процессы, что приводит к "выпреванию" растений и активному развитию болезнетворных микроорганизмов.

На небольших участках агроном советует разворачивать снег, а на промышленных насаждениях - рассыпать торф или пепел для ускорения оседания.

Особенно опасным является образование ледяной корки после дождя или оттепели с последующим промерзанием, ведь такой сплошной слой льда блокирует доступ воздуха. Это может стать одним из главных факторов риска зимнего повреждения многолетних насаждений.

Когда снег полезен для растений

Несмотря на все угрозы, эксперт успокаивает: в большинстве случаев снежный покров в Украине не является критическим для растений. Снег в умеренных объемах остается эффективным защитным фактором, а его отсутствие не всегда грозит вымерзанием, если не наступают экстремальные морозы.

Полное видео с практическими советами можно посмотреть на YouTube канале "Украинский агроном".

Об источнике: YouTube-канал "Украинский агроном" YouTube-канал "Украинский агроном" - это образовательный аграрный канал с практическими советами по растениеводству от доктора сельскохозяйственных наук Сергея Авраменко.

