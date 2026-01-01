Наестся вся семья: простой рецепт вкусных котлет без грамма мяса

После изысканного новогоднего стола часто хочется более простой домашней еды. В таком случае можно сделать очень вкусные рыбные котлеты, на приготовление которых надо минимум времени.
Главред узнал, что для этого нужно. Рецептом идеальных рыбных котлет в TikTok поделилась украинский блогер Алена Карпюк.
Рыбные котлеты - рецепт
Ингредиенты:
Филе рыбы 550 г
Лук репчатый 1 шт.
Яйцо 1 шт.
Манка 4 ст. л.
Панировочные сухари
Очищаем филе рыбы от косточек и нарезаем на кубики. Далее перебиваем ее в блендере и смешиваем с яйцом, измельченным луком, специями и манкой. Отставляем фарш на 15 минут.
После этого формируем котлеты и обваливаем в панировочных сухарях. Жарим на смазанной маслом сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить рыбные котлеты:
@alionakarpiuk
О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинский фудблогер и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
