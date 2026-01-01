Наестся вся семья: простой рецепт вкусных котлет без грамма мяса

Рецепт фантастически вкусных рибних котлет.

Простой рецепт идеальных на вкус рыбных котлет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

После изысканного новогоднего стола часто хочется более простой домашней еды. В таком случае можно сделать очень вкусные рыбные котлеты, на приготовление которых надо минимум времени.

Главред узнал, что для этого нужно. Рецептом идеальных рыбных котлет в TikTok поделилась украинский блогер Алена Карпюк.

Рыбные котлеты - рецепт

Ингредиенты:

Филе рыбы 550 г

Лук репчатый 1 шт.

Яйцо 1 шт.

Манка 4 ст. л.

Панировочные сухари

Очищаем филе рыбы от косточек и нарезаем на кубики. Далее перебиваем ее в блендере и смешиваем с яйцом, измельченным луком, специями и манкой. Отставляем фарш на 15 минут.

После этого формируем котлеты и обваливаем в панировочных сухарях. Жарим на смазанной маслом сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинский фудблогер и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

