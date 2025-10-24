Котлеты без мясорубки и возни: уникальный рецепт

Рецепт нежных и сочных рубленых котлет.

Рубленые куриные котлеты - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Куриные котлеты – традиционное блюдо на ужин, предлагаем вам новый интересный рецепт рубленых котлет, который разнообразит ваше меню. Из простых ингредиентов получится настоящий шедевр.

Кстати, котлеты можно дополнительно пропарить, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.

Куриные рубленые котлеты - рецепт

Ингредиенты:

куриное филе 1 кг

лук 2 шт.

кукуруза 5 ст. л.

сыр твердый 150 г

яйца 2 шт.

сливки 150 мл

мука 3 ст. л.

сушеный укроп

соль

перец

Куриное филе и лук нарежьте на кубики, а твердый сыр натрите на крупной терке.

В миске смешайте филе, лук, вбейте яйца, добавьте кукурузу, укроп, соль, перец, сыр, сливки и муку.

Все хорошо перемешайте.

Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить рубленые куриные котлеты:

