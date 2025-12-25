Денисенко в темноте с кутей, Павлики с песнями: как украинские звезды отмечают Рождество

Светлый праздник Рождества Христова не обошелся без колядок и самых искренних пожеланий.

Рождество Христово пожелания - как звезды празднуют Рождество / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/klopotenko

Вчера вечером с первой звездой наступил Святвечер, а сегодня Украина празднует Рождество Христово. Этот светлый праздник принято отмечать в кругу самых близких, и украинские звезды это правило соблюли.

Главред собрал для вас теплые рождественские пожелания от украинских знаменитостей, которые делятся своими праздничными моментами в социальных сетях.

Украинский певец Виталий Козловский встречал первую звезду в компании своей жены. Она в Instagram опубликовала фото праздничного ужина. За столом к ним присоединилась Алина Шаманская.

Рождество Христово пожелания - как звезды празднуют Рождество / фото: instagram.com/yuliabakumenko

Фото богато украшенного рождественского стола также опубликовала Леся Никитюк. "Со Святвечером! Пусть этот особенный миг наполнит вас теплом и укрепит нашу веру в лучшее", - пожелала ведущая.

Рождество Христово пожелания - как звезды празднуют Рождество / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Марина Боржемская показала редкие фото со своими детьми - Робертом и Оливией - на фоне праздничной елки. "Святвечер. Тишина становится громче новостей, а свет свечи — важнее планов. Хочется просто быть. С теми, кто в сердце. С воспоминаниями, которые согревают. С верой, что дальше будет светлее. Пусть этот вечер сохранит в нас силу. Спасибо защитникам и защитницам, что этот вечер мы можем быть в кругу близких и друзей", - написала фитнес-тренер.

Рождество Христово пожелания - как звезды празднуют Рождество / фото: instagram.com/uzelkova.marina

Григорий Решетник также показал родных за рождественским столом, и пожелал "мира, благополучия, добра и счастья каждой семье".

Рождество Христово пожелания - как звезды празднуют Рождество / фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Наталка Денисенко провела Святвечер в родном ей Чернигове. И хотя город в это праздничное время оказался погруженным во тьму, актриса и ее близкие не теряет оптимизма. "Сидим без света, зато с кутей. Главное - чтобы свет был внутри нас", - убеждена Наталка.

Рождество Христово пожелания - как звезды празднуют Рождество / фото: instagram.com/natalka_denisenko

Алена Омаргалиева записала теплое обращение к поклонникам на фоне праздничных декораций: "Рождество — это время, когда мы ищем звезду надежды даже в самую темную ночь. Это напоминание о том, что настоящее чудо рождается внутри нас, когда мы выбираем свет и добро. Этот год научил нас ценить моменты и каждую секунду нашей жизни. Спасибо за то, что мы вместе создаем пространство, где звучит украинское слово и песня! Особое "спасибо" и низкий поклон тем, кто держит над нами небо. Нашим защитникам и защитницам. Всем, кто спасает, лечит и помогает! Желаю, чтобы в каждом доме поселился мир, а в душе — тихая уверенность в завтрашнем дне. Пусть близкие будут здоровы, а те, кого мы ждем, как можно скорее вернутся домой. Берегите свет в себе. С Рождеством Христовым и наступающим Новым годом!".

Рождество Христово пожелания - как звезды празднуют Рождество / фото: instagram.com/omargalieva.alena

Маша Ефросинина в своем блоге поделилась фото кути на фоне праздничного стола. "С Рождеством, друзья! Больше света нам всем", - написала она.

Рождество Христово пожелания - как звезды празднуют Рождество / фото: instagram.com/mashaefrosinina

Катя Репяхова и Виктор Павлик опубликовали трогательное видео: праздничный стол, колядка "Бог ся рождає" в исполнении пары и их замечательный сын. "С Рождеством Христовым! Желаем всем украинцам Божьего благословения, покоя в душе, света в сердце и всего наилучшего", - пишут Павлики.

Рождество Христово пожелания - как звезды празднуют Рождество / фото: instagram.com/repyahovakate

"С Рождеством Христовым! Пусть в ваших семьях царит любовь, согласие и достаток. Кути вкусной, коляды громкой в Новом Году! Христос родился!" - написала Тоня Матвиенко и опубликовала фрагмент колядки "А в нашого пана" в собственном исполнении.

Рождество Христово пожелания - как звезды празднуют Рождество / фото: instagram.com/tonya_matvienko

Евгений Клопотенко показал фото со своей новой возлюбленной за праздничным столом. Это - их первое Рождество вместе, поэтому праздник для шеф-повара стал по-настоящему особенным. "Я в очередной раз думаю: если есть возможность быть с родными в этот день - нужно быть. Не тратить жизнь на ссоры, обиды и мелочи, которые ничего не стоят. Рождество - о близости, благодарности и тишине внутри. Иисус Рождается. Спасибо тем, благодаря кому мы можем сидеть за праздничным столом. Слава ВСУ!" - написал кулинар.

Рождество Христово пожелания - как звезды празднуют Рождество / фото: instagram.com/klopotenko

