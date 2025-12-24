Наполнят любовью и праздничным настроением: лучшие новогодние романтические фильмы

Романтические фильмы о Рождестве и Новом годе - особый жанр кино, где ожидание чуда и праздничное настроение плотно переплетаются с искренними и неподдельными чувствами. Праздничная магия открывает в нас нечто, что дремлет порой целый год - любовь к ближним и к себе, забота, комфорт и переосмысление ценностей.
Лучшие рождественские фильмы о любви, семье и дружбе собрал для вас Главред по рекомендации редакций The New York Times и Entertainment Weekly.
Пока ты спал (1995)
Люси случайно принимают за невесту парня, который находится в коме. Поддерживая чужое заблуждение, она оказывается втянутой в жизнь незнакомой семьи с ее традициями, спорами и ожиданиями. С каждым днем Люси все сложнее понять, где заканчивается удобная ложь и начинаются настоящие чувства.
Реальная любовь (2003)
Несколько историй разворачиваются одновременно в преддверии Рождества, постепенно переплетаясь друг с другом. Политики, писатели, школьники, супруги и многие другие оказываются в ситуациях, где одно признание или неверный шаг могут все изменить. За праздничной суматохой скрывается сама судьба, от которой невозможно улизнуть.
Дневник Бриджит Джонс (2001)
Бриджит решает начать жизнь с чистого листа и фиксировать все свои взлеты и падения в дневнике. Новая работа, неожиданный роман и череда неловких ситуаций быстро превращают этот план в хронику личного хаоса. Особенно сложно становится, когда за внимание Бриджит начинают бороться два совершенно разных мужчины.
Интуиция (2001)
Случайная встреча в канун Рождества заставляет двух незнакомцев задуматься о том, что в жизни есть место для удивительных совпадений. Они расстаются, доверив свое будущее тайным знакам, которые должны привести их друг к другу, если так "предначертано". Проходят годы, но мысли о той ночи не отпускают их, заставляя снова и снова отправляться на поиски друг друга в огромном городе.
Принц на Рождество (2017)
Молодая журналистка отправляется за границу в поисках громкой истории, но неожиданно оказывается втянутой в жизнь королевского двора. Официальные приемы, строгие правила, внутренняя напряженность и, конечно же, принц рядом - и главной героине становится все труднее отделить рабочий интерес от личного.
Четыре Рождества (2008)
Пара, годами успешно избегавшая семейных праздников, вынуждена за один день посетить сразу четыре разных дома. Каждая остановка - это новый набор традиций, претензий и старых обид. Чем дальше продвигается этот рождественский марафон, тем больше трещин главные герои обнаруживают в собственных, казалось бы, прочных отношениях.
Старый Новый год (2011)
В последние часы уходящего года Нью-Йорк живет в режиме ожидания праздника, но для героев этой истории все идет не по сценарию. Неудачные свидания, сорванные планы, неожиданные встречи и вторые шансы сплетаются в один бесконечно длинный день. Пока город готовится к празднику, каждому из персонажей придется решить, с кем и как он хочет войти в новый год.
Читайте также:
- Киномикс для новогоднего настроения: топ-5 лучших фильмов всех времен
- "Хроникам Нарнии" 20 лет: как сейчас выглядят дети-актеры из зимней сказки
- Новый год под подозрением: топ-5 лучших рождественских детективов
Об источнике: The New York Times
The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред