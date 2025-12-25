Пока Россия продвигается, Украина ищет надежду вне фронта - The Guardian

Россия с 2024 года удерживает инициативу на поле боя, но продвигается медленно и с большими потерями.

https://glavred.info/war/poka-rossiya-prodvigaetsya-ukraina-ishchet-nadezhdu-vne-fronta-the-guardian-10727072.html Ссылка скопирована

Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Основные факты:

Украина в 2026 году делает ставку на сдерживание российских войск

Россия продвигается медленно и с большими потерями

Киев переходит к динамичной обороне и атакует экономические ресурсы РФ

Украина входит в новый год истощенной войной, но далекой от поражения. Как пишет The Guardian, самая реалистичная перспектива для Киева заключается в сдерживании российских войск и сведении их продвижения к минимуму. Это стратегия обороны на истощение, которая дает шанс выиграть время в надежде, что международная или внутренняя ситуация изменится в пользу Украины. Проблема заключается в том, что Кремль до сих пор убежден в возможности получить выгоду от переговоров с президентом США, поэтому не чувствует реального давления, которое заставило бы его прекратить войну.

Несмотря на ограниченные ресурсы, Киев получил важную финансовую поддержку от Европейского союза - кредит в размере 90 миллиардов евро. Эти средства позволят удерживать нынешний уровень обороны как минимум до 2027 года. В то же время эксперты отмечают: финансирование не создает условий для масштабных прорывов на фронте, а лишь обеспечивает стабильность и возможность продолжать борьбу.

видео дня

На поле боя ситуация остается сложной. Россия сохраняет инициативу еще с 2024 года, однако ее продвижение является медленным и сопровождается значительными потерями. При нынешних темпах оккупантам понадобится минимум год, чтобы захватить остальную часть Донецкой области. В то же время в среднесрочной перспективе возникают сомнения относительно стратегии Украины, ведь изменения российской тактики могут создать дополнительные риски для устойчивости линии фронта.

Мобилизационные возможности также различаются. По оценкам аналитика Яниса Клюге, Россия ежемесячно набирает около 30 тысяч новобранцев. Этого хватает для компенсации потерь, но недостаточно для перелома ситуации. В Украине уровень мобилизации ниже, что создает дополнительный вызов для обороны. Некоторые украинцы опасаются, что интенсивные контратаки последних двух лет - сначала в Курской области, а затем в Покровске в Донецкой области - могли создать стратегическую слабость.

Бывший начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич считает, что Украине следует перейти к режиму динамической обороны минимум на полгода. Главным приоритетом должно стать создание резервов, которые позволят удержать фронт в долгосрочной перспективе.

Кроме военных действий, Россия усилила удары по энергосистеме Украины. Однако Киев продолжает обеспечивать фронт электроснабжением, а моральный дух украинцев остается высоким, несмотря на регулярные атаки дронов. В то же время Украина активно атакует российские нефтеперерабатывающие заводы и корабли "теневого флота", что уже привело к сокращению нефтяных доходов Кремля на 34% в ноябре.

Политическое измерение остается ключевым. Дальнейшее развитие событий может зависеть от позиции президента США Дональда Трампа. Его неудачные попытки добиться прекращения войны и слабые результаты республиканцев на промежуточных выборах могут заставить Вашингтон пересмотреть подход к Кремлю.

Таким образом, самый реалистичный сценарий для Украины в 2026 году - это удержание фронта в условиях застоя и ожидания изменений. Киев делает ставку на время, надеясь, что в ближайшие годы появятся новые возможности для перелома войны.

При каких условиях Путин согласится на мир - мнение эксперта

Журналист Вадим Денисенко считает, что глава РФ Путин пойдет на мирные переговоры в двух случаях:

страх (для этого пока что нет предпосылок);

получение условий, которых он хочет достичь (территории, снятие санкций и возвращение в геополитику и, желательно, влияние на украинские выборы).

"Последний пункт пока выглядит нереалистичным, а первые три он будет продавливать. Здесь особенно надо обратить внимание на визит Макрона в Россию (7.02.26), где, похоже, Макрон может сыграть роль некоего Чемберлена, как метко сказал один мой знакомый. Исходя из выше сказанного, я очень сомневаюсь, что мы уже у финиша", - сказал Денисенко.

Мирные переговоры и заявления Зеленского - последние новости

Как писал Главред, мирный план, который Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц, насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям. Президент раскрыл основные пункты соглашения.

Во время общения с журналистами 24 декабря Зеленский заявил, что Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут состояться одновременно с референдумом.

Также Зеленский заявил, что мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения.

Стоит также прочитать:

Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред