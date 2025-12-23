Доклады генералов убеждают Путина, что он скоро выиграет войну – FT

Поступающие в Кремль неадекватные данные о ситуации на фронте приводят к тому, что Путин продолжает войну.

https://glavred.info/world/doklady-generalov-ubezhdayut-putina-chto-on-skoro-vyigraet-voynu-ft-10726409.html Ссылка скопирована

Путин верит, что может одержать "полную победу в войне" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin

Кратко:

Силовики в докладах Путину регулярно завышают число жертв ВСУ

Путин верит, что может одержать "полную победу в войне"

Приукрашивающие реальность доклады российских генералов о войне против Украины формируют у российского диктатора Владимира Путина уверенность, что ситуация на поле боя развивается в пользу Кремля. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

Поступающие в Кремль неадекватные данные о ситуации на фронте приводят к тому, что Путин продолжает войну, несмотря на выгодные мирные условия, которые ему предлагают в Соединенных Штатах, пишет издание.

видео дня

Собеседники Financial Times рассказали, что и российские военные, и российские силовики в докладах Путину регулярно завышают число жертв ВСУ, подчеркивают "ресурсные преимущества" России над Украиной и "преуменьшают тактические неудачи" оккупационной армии.

Такие сводки вызывают у главы Кремля веру в то, что РФ может одержать "полную победу в войне", хотя Путину так же регулярно его доверенные лица объясняют, как война тормозит экономику РФ, отмечает СМИ.

Медиа пишет о волне дезинформации, которую распространяет Россия о фронте, и это видят как эксперты, так и Зеленский, который говорил, что "от русских исходит много дезинформации"

Главный дезинформатор Путина

Главной фигурой, ответственной за информирование Путина о войне, является Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба России и главный командующий вторжением. По мере того как война затягивалась, он и тогдашний министр обороны Сергей Шойгу стали объектом гнева со стороны радикальных сторонников войны, которые обвиняли их в том, что они скрывали от Путина реальность и полагались на тактику "мясорубки", которая привела к большим жертвам.

"Разрыв между триумфалистскими сообщениями, включая неоднократные заявления о захвате одних и тех же населенных пунктов, и реальностью на местах помогает объяснить, почему Россия продолжает продвигаться вперед с огромными жертвами вместо того, чтобы получать выгоды, предлагаемые соглашениями о прекращении огня", - говорится в сообщении.

При этом Путин попытался справиться с общественным недовольством, заменив Шойгу на посту министра обороны в 2024 году. Герасимов, однако, остался на своем посту и, похоже, укрепил свои позиции.

"Герасимов обеспечивает предсказуемость, даже если цена его сохранения – чрезвычайно высокие потери на местах и медленные успехи. Герасимова следует оставлять на посту, когда внутренняя политика и вопросы стабильности важнее рискованных, но потенциально решающих операций", – сказала Дара Массико, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Путин при этом, похоже, пришел к выводу, что эти жизни – цена, которую стоит заплатить за его цели на Украине.

"Он увеличил сроки достижения своей конечной цели – подчинения Украины России политическими или военными средствами. Он уверен, что они это сделают… Потери, необходимые для взятия оставшейся части Донецкой области, – а они будут очень высокими, – похоже, его не слишком беспокоят", - говорит Дара Массико.

Возможно ли прекращение боевых действий

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что нынешний "мирный план" - это очередные Минские договоренности.

По его словам, перспективы прекращения боевых действий в 2026 году нет.

"Боевые действия не остановятся. Никогда. Может уменьшиться интенсивность боевых действий, но это не отменяет и не меняет основную задачу России - захват наших территорий", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что заявления российского президента Владимира Путина о намерении продолжать войну и оккупацию украинских территорий не являются новыми для Киева. Украина всегда считала, что хозяин Кремля не желает заканчивать войну.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также заявил, что российское руководство настроено продолжать войну в Украине в следующем году. Оно вообще не демонстрирует никакого желания завершать войну.

В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прекращение войны в Украине зависит в значительной степени от позиции США и непосредственно американского лидера Дональда Трампа.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред