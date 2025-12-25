"Знакомьтесь с Софийкой": Анна Кошмал впервые показала дочь

Кратко:
- Как выглядит дочь актрисы София
- Что написала Анна Кошмал
Украинская актриса Анна Кошмал впервые показала свою маленькую дочь Софию. До этого актриса скрывала малышку и не показывала ее лицо.
На своей странице в Instagram актриса опубликовала фото, которые больше похожи на рождественскую открытку. На них актриса позирует со своим старшим сыном и дочерью Софией.
"С Рождеством. Любовь – самое большое богатство, давайте его умножать в объятиях сегодня и каждый день. Знакомьтесь с нашей Софийкой и ее Крестной. Спасибо Богу за этих девочек! Этот год стал очень особенным, потому что нас в семье стало больше. Поздравление от всей нашей семьи!" - написала актриса.
Дочь Анны Кошмал
Свою дочь актриса родила 11 марта 2025 года. О беременности она сообщила еще в сентябре 2024, и до последних сроков скрывала пол будущего малыша. У актрисы и ее мужа Ивана, которого она скрывает от поклонников, родилась девочка по имени София.
О персоне: Анна Кошмал
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
