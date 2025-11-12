"Отстаньте от себя": Анна Кошмал резко ответила, почему не худеет после родов

Актриса ответила, как собирается избавиться от набранного веса после беременности.

Анна Кошмал про похудение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Кошмал

Анна Кошмал ответила на вопрос о похудении

Как актриса справляется с набранным весом после беременности

Известная украинская актриса Анна Кошмал откровенно поговорила с поклонниками про проблему похудения после родов. В своем Instagram звезда поделилась, сколько килограммов она набрала во время каждой беременности и планирует ли сейчас худеть.

По словам Анны, организм по-разному реагировал на каждую из ее беременностей. После рождения сына Михаила актриса прибавила всего 5 килограммов, а вот во время ожидания дочери Софии — около 20. Сейчас Кошмал признается, что пока не может активно сбрасывать вес из-за грудного вскармливания.

Анна Кошмал - сын Михаил / фото: instagram.com, Анна Кошмал

"С Софией я набрала за беременность около 20 килограмм и сейчас ей уже восемь месяцев и я ее до сих пор кормлю почти весь день. Сейчас мой гормональный баланс, который напрямую связан с ГВ не позволяет мне уменьшить вес, потому что это такая естественная необходимость моего тела", — объяснила Кошмал.

Актриса эмоционально обратилась к своим подписчикам, призывая не зацикливаться на цифрах на весах, ведь для матери и ребенка важнее здоровье и внутренний комфорт.

Анна Кошмал - дочь София / фото: instagram.com, Анна Кошмал

"Только после окончания кормления можно думать о серьезном похудении. Но поддерживать физическую форму и правильно питаться это очень важно независимо ни от чего. если вы до сих пор кормите, то пока отстаньте от себя, если вы уже закончили кормление, то здесь надо просто тратить калорий больше чем вы потребляете. И хочу подчеркнуть обязательно, пожалуйста, сосредоточьтесь на своем здоровье, а не на сантиметрах талии", — написала Анна Кошмал.

Анна Кошмал - дети / инфографика: Главред

О персоне: Анна Кошмал Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

