Укр
Читать на украинском
Анна Кошмал показала мужа и дочь на редком фото

Анна Подгорная
11 ноября 2025, 01:23
Кошмал поделилась милым моментом из своей жизни.
Анна Кошмал
Анна Кошмал семья - как выглядят муж и дочь актрисы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

  • Анна Кошмал - мама двоих детей
  • Звезда показала отношения мужа и крошки-дочери

Семья в жизни украинской актрисы Анны Кошмал занимает важное место. Семилетний сын актрисы - ее главный "союзник" в публичном пространстве: Михаил не отказывается от фото, и может даже съездить с мамой на гастроли.

Вторая половина семьи Кошмал, муж Иван и семимесячная дочь София, остаются для поклонников бережно охраняемым секретом. Впрочем Анна порой не сдерживается, и делится контентом с родными.

К примеру, недавно в своем блоге в Instagram она опубликовала фото Ивана и Софии - малышка сидела у папы на плечах во время прогулки по торговому центру. К снимку Анна Кошмал добавила шуточную подпись: "Пересела к папе на шею, слезет не скоро".

Муж Анны Кошмал с дочерью
Анна Кошмал семья - как выглядят муж и дочь актрисы / фото: instagram.com/smorkovkina

Ранее Главред рассказывал, что Настя Каменских в США сделала окончательный выбор. За границу артистка выехала после скандального заявления о "неважности" языка.

Также 23-летняя звезда TikTok, известная исполнением песни "Парова машина" Ярина Квасний, объявила о мобилизации в ВСУ. Девушка раскрыла, где служит сейчас.

О персоне: Анна Кошмал

Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

