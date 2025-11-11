Анна Кошмал показала мужа и дочь на редком фото

Кошмал поделилась милым моментом из своей жизни.

Анна Кошмал семья - как выглядят муж и дочь актрисы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал - мама двоих детей

Звезда показала отношения мужа и крошки-дочери

Семья в жизни украинской актрисы Анны Кошмал занимает важное место. Семилетний сын актрисы - ее главный "союзник" в публичном пространстве: Михаил не отказывается от фото, и может даже съездить с мамой на гастроли.

Вторая половина семьи Кошмал, муж Иван и семимесячная дочь София, остаются для поклонников бережно охраняемым секретом. Впрочем Анна порой не сдерживается, и делится контентом с родными.

К примеру, недавно в своем блоге в Instagram она опубликовала фото Ивана и Софии - малышка сидела у папы на плечах во время прогулки по торговому центру. К снимку Анна Кошмал добавила шуточную подпись: "Пересела к папе на шею, слезет не скоро".

Анна Кошмал семья - как выглядят муж и дочь актрисы / фото: instagram.com/smorkovkina

О персоне: Анна Кошмал Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

