Пять пород собак, которые безмуно любят своего хозяина

Если вы хотите собаку, которая станет настоящим другом и партнером — эти породы стоят вашего внимания.

Вы узнаете:

Какие собаки самыме преданные

Как они проявляют свою любовь

Многие породы, которых ошибочно считают "властными" или своенравными, на самом деле отличаются высоким интеллектом, самостоятельностью и природной уверенностью. Это качества, унаследованные от их рабочих задач: пасти скот, охранять территорию или принимать решения в сложных ситуациях. Именно поэтому такие собаки формируют особенно глубокую эмоциональную связь с человеком — они внимательны, чутки и безгранично преданы своему владельцу.

Эксперты Parade Pets рассказали, какие собаки любят своего человека буквально до безумия. Мы выбрали 5 пород, чья привязанность особенно сильна.

1. Бордер-колли — гений, который живет ради хозяина

Бордер-колли называют одной из самых умных пород в мире, и это заслуженно.Эти собаки обладают:

сильной концентрацией,

высокой обучаемостью,

природной потребностью работать рядом с человеком.

Бордер-колли буквально "считывают" настроение владельца и реагируют на малейшие изменения интонации. Они счастливы, когда участвуют в жизни хозяина — на прогулках, пробежках, тренировках или играх. Это собака, которая любит своего человека всей душой и радуется любой совместной активности.

Боксер — эмоциональный, игривый и бесконечно преданный

Боксёры — настоящие оптимисты собачьего мира.Они:

тонко чувствуют эмоции человека,

всегда стремятся быть рядом,

привязываются к семье всей своей энергией.

Исторически боксёры работали охранниками и помощниками человека, поэтому их верность — природное качество. Они любят активно взаимодействовать, "играют лапами", как бы обнимая хозяина, и быстро формируют крепкую эмоциональную связь.

3. Валлийский корги пемброк — маленький пастух с большим сердцем

Корги прославились не только благодаря своей внешности, но и благодаря удивительной преданности.Будучи пастушьей собакой, корги умеют:

внимательно следить за человеком,

реагировать на любые сигналы,

поддерживать контакт в любых обстоятельствах.

Они любят участвовать в семейной жизни и буквально "пасут" своих владельцев, следуя за ними из комнаты в комнату. Корги легко привязываются и считают человека центром своего мира.

4. Немецкая овчарка — защитник, который всегда рядом

Немецкие овчарки — одна из самых преданных служебных пород.Их отличают:

высокий интеллект,

внимательность,

способность принимать решения в экстремальных ситуациях.

Но главное — они формируют прочнейшую связь с владельцем. Овчарка готова защищать семью, наблюдать за каждым членом дома и поддерживать эмоциональный контакт. Это собака, для которой человек — главная цель и опора в жизни.

5. Померанский шпиц — миниатюрная собака с огромной любовью

Несмотря на маленький размер, померанский шпиц обладает большим сердцем и невероятной преданностью.Померанцы:

постоянно следят за хозяином,

реагируют на его настроение,

любят внимание и объятия,

стремятся быть рядом буквально каждую минуту.

Это маленькая, но очень смелая порода, которая всегда показывает свою привязанность — взглядом, жестами и поведением.

Почему эти породы так преданы людям?

Кинологи объясняют: дело в их происхождении.Собаки, которые выполняли служебные задачи, принимали самостоятельные решения, защищали хозяина или пасти стадо - всегда были рядом с человеком и учились доверять ему. Их "властность" — не про упрямство, а про уверенность и стремление участвовать в жизни семьи.

