Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
  1. Новости
  3. Жизнь

Пять пород собак, которые безмуно любят своего хозяина

Сергей Кущ
23 декабря 2025, 15:14
16
Если вы хотите собаку, которая станет настоящим другом и партнером — эти породы стоят вашего внимания.

Вы узнаете:

Какие собаки самыме преданные

Как они проявляют свою любовь

видео дня

Многие породы, которых ошибочно считают "властными" или своенравными, на самом деле отличаются высоким интеллектом, самостоятельностью и природной уверенностью. Это качества, унаследованные от их рабочих задач: пасти скот, охранять территорию или принимать решения в сложных ситуациях. Именно поэтому такие собаки формируют особенно глубокую эмоциональную связь с человеком — они внимательны, чутки и безгранично преданы своему владельцу.

Эксперты Parade Pets рассказали, какие собаки любят своего человека буквально до безумия. Мы выбрали 5 пород, чья привязанность особенно сильна.

1. Бордер-колли — гений, который живет ради хозяина

Бордер-колли называют одной из самых умных пород в мире, и это заслуженно.Эти собаки обладают:

сильной концентрацией,

высокой обучаемостью,

природной потребностью работать рядом с человеком.

Бордер-колли буквально "считывают" настроение владельца и реагируют на малейшие изменения интонации. Они счастливы, когда участвуют в жизни хозяина — на прогулках, пробежках, тренировках или играх. Это собака, которая любит своего человека всей душой и радуется любой совместной активности.

Боксер — эмоциональный, игривый и бесконечно преданный

Боксёры — настоящие оптимисты собачьего мира.Они:

тонко чувствуют эмоции человека,

всегда стремятся быть рядом,

привязываются к семье всей своей энергией.

Исторически боксёры работали охранниками и помощниками человека, поэтому их верность — природное качество. Они любят активно взаимодействовать, "играют лапами", как бы обнимая хозяина, и быстро формируют крепкую эмоциональную связь.

3. Валлийский корги пемброк — маленький пастух с большим сердцем

Корги прославились не только благодаря своей внешности, но и благодаря удивительной преданности.Будучи пастушьей собакой, корги умеют:

внимательно следить за человеком,

реагировать на любые сигналы,

поддерживать контакт в любых обстоятельствах.

Они любят участвовать в семейной жизни и буквально "пасут" своих владельцев, следуя за ними из комнаты в комнату. Корги легко привязываются и считают человека центром своего мира.

4. Немецкая овчарка — защитник, который всегда рядом

Немецкие овчарки — одна из самых преданных служебных пород.Их отличают:

высокий интеллект,

внимательность,

способность принимать решения в экстремальных ситуациях.

Но главное — они формируют прочнейшую связь с владельцем. Овчарка готова защищать семью, наблюдать за каждым членом дома и поддерживать эмоциональный контакт. Это собака, для которой человек — главная цель и опора в жизни.

5. Померанский шпиц — миниатюрная собака с огромной любовью

Несмотря на маленький размер, померанский шпиц обладает большим сердцем и невероятной преданностью.Померанцы:

постоянно следят за хозяином,

реагируют на его настроение,

любят внимание и объятия,

стремятся быть рядом буквально каждую минуту.

Это маленькая, но очень смелая порода, которая всегда показывает свою привязанность — взглядом, жестами и поведением.

Почему эти породы так преданы людям?

Кинологи объясняют: дело в их происхождении.Собаки, которые выполняли служебные задачи, принимали самостоятельные решения, защищали хозяина или пасти стадо - всегда были рядом с человеком и учились доверять ему. Их "властность" — не про упрямство, а про уверенность и стремление участвовать в жизни семьи.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Атака РФ была внезапной: военный сообщил о тяжелых боях в приграничье

Атака РФ была внезапной: военный сообщил о тяжелых боях в приграничье

14:13Фронт
Влупит снег и морозы до -12 градусов: украинцам рассказали о погоде на Рождество

Влупит снег и морозы до -12 градусов: украинцам рассказали о погоде на Рождество

13:54Синоптик
Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

12:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Последние новости

15:45

Королевский салат на новогодний стол - идеальное сочетание всех ингредиентов

15:43

В жизни трех знаков зодиака заканчивается "черная полоса": проблемы позади

15:37

Не нужно "ухаживать" за девушкой - украинский вариант русского словаВидео

15:29

Оставлять грязную посуду на ночь категорически нельзя: чем грозит такая привычка

15:18

Кирилл Буданов является политиком нового типа, - Forbes

Когда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 годКогда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 год
15:14

Украина может пойти на территориальные уступки: в Германии назвали условие

15:14

Пять пород собак, которые безмуно любят своего хозяина

15:12

Активисты Stop Odrex сообщили о блокировке работы сайта после жалоб клиники

15:09

Предательница Повалий приватно выступила для Путина — как это было

Реклама
15:04

В деле против экс-главы ГСА задействовали агента НАБУ с гражданством России, который сидел за мошенничество, - Сальников

14:47

Возвращение Танцев со звездами и особый эфир ТСН: что покажет 1+1 Украина в рождественско-новогодний период

14:39

Не менее 33 лет стажа: при каких условиях украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет

14:38

Запасы начинают уменьшаться: в Украине скоро подорожает ряд продуктов

14:13

Атака РФ была внезапной: военный сообщил о тяжелых боях в приграничье

14:01

Выбрасывать точно не нужно: как с пользой использовать хвою от елки

13:54

Заряд праздничного настроения: топ-7 лучших новогодних комедий (часть 1)

13:54

Влупит снег и морозы до -12 градусов: украинцам рассказали о погоде на Рождество

13:43

"Нормально": Готочкина рассказала, трудно ли ей скрывать роман с Цымбалюком

13:25

Как сохранить свежесть новогодней елки надолго: советы эксперта

13:24

Настя Каменских покинула США и решилась на изменения внешности — деталиВидео

Реклама
13:09

"Ожидается рост": эксперт предупредил об изменении курса одной из валют в январе

13:08

Гороскоп Таро на сегодня 24 декабря: Рыбам - открывается путь, Весам - ответы

13:01

Новые соцстандарты-2026: кому повысят зарплаты в 2,5 раза в новом году

12:41

Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

12:34

"Впервые признаюсь": Lida Lee подтвердила роман с Даниэлем СалемомВидео

12:32

"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: РФ выпустила по Украине более 600 воздушных целей

12:13

"Узнал ночью": молчун Леонтьев испытал тяжелую утрату

12:12

"Променял футбол на женщину": возлюбленный Квитковой попал в громкий скандал

12:00

НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

11:51

"Вертолет разорвало в клочья": в Черкасской области разбился Ми-24, погиб Герой Украины

11:47

Как вывести старые пятна на кухонных полотенцах: простые и рабочие методы

11:45

Что имеет самый ужасный запах в мире: ученые назвали неожиданных претендентовВидео

11:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 декабря (обновляется)

11:24

Какой 24 декабря церковный праздник: что можно и нельзя делать в этот день

11:10

"Тур по врачам": Астафьева сделала заявление на фоне слухов о тяжелом диагнозе

10:59

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

10:50

РФ нанесла массированный удар по энергетике: почти вся Ровенщина без света, ситуация сложная

10:38

"Циничный удар в канун Рождества": Свириденко рассказала о последствиях атаки РФ

10:36

Лучше обойти: почему нельзя переступать через человека

10:29

"Есть потери": Зеленский сообщил о трагических последствиях ночной атаки РоссииФото

Реклама
10:24

"Это про политику": Пугачева громко высказалась новой песнейВидео

10:13

Во время "прямой линии" с Путиным на российском ТВ показали двойника - ЦПД

10:09

Что нужно сделать с монетой на Рождество: мольфар поделился действенным ритуаломВидео

10:07

Звезды, умершие в 2025 году: с кем прощались украинцы

09:57

Екатерина Рыженкова досье

09:46

Астрологи назвали вещи, которые не следует хранить в кошельке

09:35

Известная актриса поставила на место Ксению Мишину - детали

09:31

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

09:20

Путин ведет Россию к финансовому краху и дефолту - The Washington Post

09:19

Поиск путей завершения войны зашел в тупикмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять