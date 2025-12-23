Укр
Предательница Повалий приватно выступила для Путина — как это было

Кристина Трохимчук
23 декабря 2025, 15:09
Кроме Таисии Повалий там засветилась и путинистка Наташа Королева.
Таисия Повалий выступила для Путина
Таисия Повалий выступила для Путина / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Путин созвал верных артистов на неформальное мероприятие
  • Кто там выступил

Певица Таисия Повалий, которая сбежала из Украины и открыто поддерживает террористическое вторжение РФ на свою родину, удостоилась "чести" от диктатора Владимира Путина. Как сообщают росСМИ, певицу вместе с другими верными режиму исполнителями отправили увеселять президента страны-агрессора и его гостей.

Кроме предательниц Украины Повалий и Королевой, на неформальном саммите глав СНГ в Санкт-Петербурге собралась целая тусовка лояльных артистов: Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский, Николай Расторгуев, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Михаил Турецкий, Александр Маршал и Ярослав Дронов (Shaman). Как заявили пропагандистские росСМИ, случайных певцов там не было — всех собрали на спецборт в Москве и доставили прямо к месту событий.

Таисия Повалий
Таисия Повалий - где сейчас / фото: instagram.com, Таисия Повалий

"За обедом для гостей традиционно выступили певцы, которых привезли из Москвы спецбортом и собирали тщательно, случайных людей не было. А собрали лучших, конечно. Такое событие, что вы хотите… Причем неформальное", — заявил журналист Андрей Колесников.

Не обошлось и без фирменного издевательства со стороны российского диктатора, который повсеместно известен своими опозданиями. Артистов заперли в гримерках и заставили ждать шесть часов, предоставив им лишь воду. Однако это не расстроило верных Кремлю певцов, и они с вдохновением развлекали гостей Путина.

Путин
Путин пригласил на выступление предательниц Украины / фото: t.me/news_kremlin

"Да, ждали и сидели в гримерках с утра, и шесть часов, потом, признавались, на одной воде... Но от этого голоса только звонче, кажется, становились", — написали пропагандисты.

Ранее Главред сообщал, что певица Настя Каменских, которая уехала из Украины в США и теперь ведет соцсети на испанском языке, решила покинуть Соединенные Штаты и сменить имидж. Артистка показала изменения во внешности.

Также российский певец Валерий Леонтьев, который молчит о жестокой войне РФ против Украины и был близким другом автора Николая Денисова, высказался об тяжелой утрате. После ухода из жизни поэта ему позвонили сразу, посреди ночи.

О персоне: Таисия Повалий

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Атака РФ была внезапной: военный сообщил о тяжелых боях в приграничье

Атака РФ была внезапной: военный сообщил о тяжелых боях в приграничье

14:13Фронт
Влупит снег и морозы до -12 градусов: украинцам рассказали о погоде на Рождество

Влупит снег и морозы до -12 градусов: украинцам рассказали о погоде на Рождество

13:54Синоптик
Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

12:41Украина
Поиск путей завершения войны зашел в тупикмнение

