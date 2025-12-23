"Должны были": кто отказался от участия в "Танцах со звездами"

Владимир Завадюк назвал причины отказов.

"Танцы со звездами" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Танцы со звездами"

Кратко:

Владимир Завадюк рассказал о "Танцах со звездами"

Кто не захотел принимать участие

Продюсер благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами" Владимир Завадюк рассказал, кто из украинских знаменитостей отказался от участия в шоу.

Отметим, 28 декабря в 20:00 на телеканале "1+1 Украина" пройдет эфир спецвыпуска, на паркет выйдут 12 пар.

В проекте "Люкс ФМ" Завадюк отметил, что в "Танцах" могли принять участие Артем Пивоваров и Jerry Heil. Продюсер объяснил, что Пивоваров отказаться из-за плотного концертного графика.

Артем Пивоваров / фото: facebook.com, Артем Пивоваров

А вот Jerry Heil решила готовиться к нацотбору на "Евровидение".

"Среди участников должны были быть Артем Пивоваров, но мы понимаем: семь „Дворцов Спорта" — это реально сложно. Поэтому с абсолютным пониманием приняли это. Также должна была быть Jerry Heil. Она очень хотела. Верю, что, когда будет полный сезон, больше эпизодов, она точно примет участие. Сейчас она выбрала "Евровидение" — и мы тоже это понимаем", — сказал Владимир.

Jerry Heil / фото: instagram.com, Jerry Heil

Смотрите видео интервью Владимира Завадюка:

О персоне: Jerry Heil Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

