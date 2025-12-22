"Все уже знали": Фединчик рассказал, как ему изменяла Денисенко в браке

Вы узнаете:
- Андрей Фединчик заговорил о разводе с Наталкой Денисенко
- Что стало причиной разрыва пары
Украинский известный актер Андрей Фединчик, который недавно уволился из ВСУ, рассказал о разводе с актрисой Наталкой Денисенко и как узнал о ее измене.
В интервью Алине Доротюк Фединчик признался, что хотел сберечь семью.
"Хорошо. Я не хочу углубляться во всю эту историю, если честно. Все очень просто. Я почувствовал уже, это был, наверное, январь, начало января, я приехал с операции, что она уже не со мной", - вспомнил Андрей.
Он попытался искренне поговорить с женой, но она сначала не раскрыла, что у нее есть другие отношения.
"Я ее спросил: "У тебя кто-то есть? Ты влюблена в кого-то?" Она сказала: "Нет". Потом мы начали говорить, что это конец. Я сказал: "Тогда расстаемся". Она сказала: "Да". Я сказал: "Я за то, чтобы сохранить нашу семью, потому что у нас наверняка кризис". Просто я еще не знал всей правды. Она сказала: "Нет". Я говорю: "Ну, тогда это конец. Назад дороги не будет", - поделился актер.
Вскоре друзья ему рассказали о романе Денисенко и Юрия Савранского.
"И через неделю-две я узнал, что она в отношениях долгое время с близким человеком из ее окружения", - добавил Андрей.
В этот момент Фединчик решил созвониться с женой Юрия и, оказалось, она знала о романе мужа с актрисой.
"Почему-то так случилось, что я все уже знали об этом. И даже жена того мужчины, это был ее еще муж, с которым у нее были отношения, я набрал жену. Мы созвонились, мы до сих пор общаемся. Да, она это подтвердила, что она знает об этом, об их отношениях и все. И тогда я понял, что все совсем иначе", - поделился актер.
Андрей не скрывает, что тяжело переживал перемены в жизни.
"Было, было огромным ударом. Ну, я скажу так, по-хорошему надо говорить правду", - подытожил Фединчик.
Смотрите видео интервью Андрея Фединчика:
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
