"Классический монтаж": Тарас Цымбалюк удивил признанием о родителях

- Тарас Цымбалюк рассказал о родных
- Как прошли сьемки "Холостяка" с их участием
Украинский известный актер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк поделился, как его семья отреагировала на участие в проекте.
На своей странице в Instagram Тарас рассказал, что родные его поддержали.
"Моя семья очень щемяще отнеслась к моему участию в проекте... Тем более, узнав, что съемки должны посетить Корсунь... Радуемся, что вайб, нашу энергию почувствовали, прокомментировали, восприняли, даже несмотря на "классический монтаж" от канала. Поверьте, для моих родных было куском внутренних убеждений - впустить всю страну в гости", - признался Тарас.
Отметим, в 10 выпуске Цымбалюк познакомил участниц шоу со своими родителями и сестрой в его родном доме. В проекте осталось только три участницы: Надин, Ирочка и Анастасия.
Отметим, как сообщал Главред, в 10 выпуске шоу "Холостяк 14" главный герой проекта Тарас Цимбалюк решился познакомить участниц со своими родителями. Во время разговора Ирины Пономаренко с мамой актера девушка расплакалась.
А также Amazon MGM Studio выпустили первый трейлер фильма про Первую леди США Меланию Трамп. В ленте под коротким названием "Мелания" покажут закулисные моменты из жизни самой известной женщины Америки.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
