Наталку Денисенко и Тараса Цымбалюка сняли в нескромный момент - детали

Кратко:
- Наталка Денисенко и Тарас Цымбалюк станцевали
- Как отреагировали поклонники
Украинский известный актер Тарас Цымбалюк и актриса Наталка Денисенко, которым ранее приписывали роман, станцевали на лестнице.
На своей странице в Instagram Тарас опубликовал видео с участием Денисенко, которая показалась в белом коротком платье. Кстати, практически вся одежда актрисы этого цвета, ведь он ее любимый.
"Готовимся к "Танцам со звездами", – написал Цымбалюк.
Поклонники артистов остались в восторге от танца знаменитостей и написали множество комментариев.
"Вы невероятно кайфовые, зажигалки";
"Ну это прикольно";
"Дуэт на миллион", - написали подписчики Цымбалюка.
Личная жизнь Наталки Денисенко
Наталке Денисенко приписывают несколько романов: с Алексеем Комаровским и Юрием Савранским. Отметим, в Сеть недавно попали снимки с объятиями Наталки и Юрия, а также ее бывший муж Андрей Фединчик намекал, что Савранский является любовником знаменитости.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
