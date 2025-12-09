Наталку Денисенко и Тараса Цымбалюка сняли в нескромный момент - детали

Наталка Денисенко и Тарас Цымбалюк восхитили поклонников.

Наталка Денисенко и Тарас Цымбалюк подурачились на видео / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Тарас Цымбалюк

Кратко:

Наталка Денисенко и Тарас Цымбалюк станцевали

Как отреагировали поклонники

Украинский известный актер Тарас Цымбалюк и актриса Наталка Денисенко, которым ранее приписывали роман, станцевали на лестнице.

На своей странице в Instagram Тарас опубликовал видео с участием Денисенко, которая показалась в белом коротком платье. Кстати, практически вся одежда актрисы этого цвета, ведь он ее любимый.

"Готовимся к "Танцам со звездами", – написал Цымбалюк.

Танец Наталки Денисенко и Тараса Цымбалюка / фото: скрин instagram.com, Тарас Цымбалюк

Поклонники артистов остались в восторге от танца знаменитостей и написали множество комментариев.

"Вы невероятно кайфовые, зажигалки";

"Ну это прикольно";

"Дуэт на миллион", - написали подписчики Цымбалюка.

Наталка Денисенко, Тарас Цымбалюк / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Личная жизнь Наталки Денисенко

Наталке Денисенко приписывают несколько романов: с Алексеем Комаровским и Юрием Савранским. Отметим, в Сеть недавно попали снимки с объятиями Наталки и Юрия, а также ее бывший муж Андрей Фединчик намекал, что Савранский является любовником знаменитости.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, блогерша Даша Квиткова сделала заявление об отношениях с известным футболистом Владимиром Бражко, с которым состоит в отношениях. Напомним, уже некоторое время ходят слухи о том, что Даша Квиткова вышла замуж за Бражко, ведь она носит кольцо на безымянном пальце.

А также Национальная полиция Украины установила личности четырех участников нападения на артистов ансамбля "Гуцулия". Как рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на своей странице в соцсетях, фигурантам сообщили о подозрении в хулиганстве.

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

