Укр
Читать на украинском
"Очень скучаю": избранник Денисенко поделился личным признанием о семье

Кристина Трохимчук
2 декабря 2025, 14:12
33
Юрий Савранский вспомнил о бывшей и детях.
Юрий Савранский
Юрий Савранский рассказал про свои отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Савранский

Вы узнаете:

  • Юрий Савранский ответил на вопросы поклонников
  • Новый возлюбленный Денисенко раскрыл свой семейный статус

Украинский предприниматель и модель Юрий Савранский, которого подозревают в отношениях с актрисой Наталкой Денисенко, заговорил с поклонниками о личном. В Instagram он ответил на вопросы о бывшей жене, детях, а также рассказал, занято ли его сердце.

Манекенщик поделился с подписчиками, что скучает по своим детям от предыдущего брака, и выложил милые архивные фото дочери и сына, а также семейную фотографию с ними.

видео дня

"Как твои дети?"

"Хорошо! Очень скучаю за ними", — написал Савранский.

Дети Юрия Савранского
Дети Юрия Савранского / фото: instagram.com, Юрий Савранский
Юрий Савранский с дочерью и сыном
Юрий Савранский с дочерью и сыном / фото: instagram.com, Юрий Савранский

Также Савранский ответил на вопрос, оформил ли он официальный развод со своей женой. Он подтвердил это, но при этом признался, что его сердце уже занято.

Юрий Савранский семейное положение
Юрий Савранский семейное положение / фото: instagram.com, Юрий Савранский

Он также не стал раскрывать причины разрыва предыдущих отношений из уважения к когда-то близкому человеку.

"Все очень сложно. Из уважения к своей бывшей жене, комментировать ничего не надо. По крайней мере пока", — написал он.

Юрий Савранский с бывшей женой
Юрий Савранский с бывшей женой / фото: instagram.com, Юрий Савранский

Наталка Денисенко и Юрий Савранский — личная жизнь

Украинскую актрису Наталию Денисенко и манекенщика Юрия Савранского регулярно замечают вместе на публике. Недавно Юрий стал моделью нового ювелирного бренда Денисенко, снявшись с ней в провокационном ролике. Более того, Наталка опубликовала фото с их совместного похода на концерт Артема Пивоварова, где она позирует в объятиях Юрия. Поклонники подозревают, что у них роман, и ждут официального подтверждения от пары.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

новости шоу бизнеса Наталка Денисенко
