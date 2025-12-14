О чем умолял Бетховен в завещании - удалось выполнить только через 200 лет

Лишь спустя почти 200 лет ученым удалось выполнить просьбу Людвига ван Бетховена из его завещания и раскрыть тайны жизни и смерти композитора.

О чем говорится в завещании Бетховена - от чего умер Бетховен / Коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Людвиг ван Бетховен еще при жизни умолял мир понять истинные причины его страданий, и только спустя почти два века ученым удалось выполнить эту просьбу благодаря анализу ДНК легендарного композитора. Об этом сообщает профильное научное издание Science Alert.

Последние годы жизни Бетховена и тайное завещание

В марте 1827 года Людвиг ван Бетховен умер после продолжительной и мучительной болезни. Композитор был прикован к постели, страдал от желтухи, сильных отеков и проблем с дыханием. После его смерти близкие обнаружили документ, написанный еще за 25 лет до того - завещание, в котором Бетховен просил обнародовать подробности своего состояния здоровья.

Он стремился, чтобы мир знал, что трагическая потеря слуха была не просто личной драмой, а серьезной медицинской проблемой, которая сломала жизнь гениального музыканта.

Почему Бетховен оглох и как это повлияло на его жизнь

К середине 40-х годов Бетховен был почти полностью глухим. Болезнь началась еще в 20-летнем возрасте с шума в ушах, впоследствии появилась болезненная чувствительность к громким звукам, а позже - потеря слуха на высоких частотах.

По крайней мере с 22 лет он, как говорят, страдал от сильных болей в животе и хронических приступов диареи.

За шесть лет до смерти появились первые признаки заболевания печени, которое, как считается, по крайней мере частично, стало причиной его смерти в относительно молодом возрасте 56 лет

В письме к братьям композитор признавался, что он "безнадежно страдает" и даже думал о самоубийстве. Для музыканта это стало сокрушительным ударом, который фактически положил конец его карьере композитора.

Генетическое исследование ДНК Бетховена

Спустя почти 200 лет после смерти композитора международная команда ученых решила исполнить его волю способом, о котором он не мог даже мечтать - путем генетического анализа аутентичных образцов его волос, которые его друзья и коллеги срезали волосы с тела после смерти композитора в 1827 году.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology в 2023 году.

Биохимик Йоганес Краузе из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка объяснил цель работы.

"Нашей основной целью было пролить свет на проблемы со здоровьем Бетховена, среди которых, как известно, была прогрессирующая потеря слуха, начавшаяся в середине-конце 20-х годов и в конце концов привела к тому, что к 1818 году он стал практически глухим", - пояснил биохимик.

От чего на самом деле умер Бетховен

Долгое время считалось, что смерть композитора могла быть связана с отравлением свинцом. Однако новое исследование опровергло эту теорию. Выяснилось, что прядь волос, которую ранее анализировали, вообще не принадлежала Бетховену.

Зато подтвержденные образцы указывают на другую причину смерти. По словам исследователей, композитор, вероятно, умер от осложнений инфекции гепатита B, которая сочеталась с употреблением алкоголя и хроническими проблемами с печенью.

"Мы не можем однозначно сказать, что убило Бетховена, но теперь мы по крайней мере можем подтвердить наличие значительного наследственного риска и инфекции вирусом гепатита В. Мы также можем исключить несколько других, менее вероятных генетических причин", - пояснил Йоганес Краузе.

Тайны, которые наука так и не смогла раскрыть

Несмотря на прорыв в исследовании, часть вопросов осталась без ответа.

"Мы не смогли найти окончательной причины глухоты Бетховена или его желудочно-кишечных проблем", - отметил Краузе.

Ученые до сих пор не знают, где именно композитор заразился гепатитом, а также что вызывало его хронические боли в животе.

Сенсационный сюрприз в генах Бетховена

Отдельное открытие ждало исследователей при анализе Y-хромосомы. Сравнение ДНК композитора с современными родственниками выявило несоответствие в отцовской линии, что свидетельствует о внебрачных отношениях в поколениях, предшествовавших рождению композитора.

"Это открытие указывает на наличие внебрачного отца в его отцовской линии между зачатием Гендрика ван Бетховена в Кампенхауте, Бельгия, примерно в 1572 году, и зачатием Людвига ван Бетховена семь поколений позже, в 1770 году, в Бонне, Германия", - сказал Тристан Бэгг, биологический антрополог, который сейчас работает в Кембриджском университете в Великобритании.

