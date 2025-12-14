Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

О чем умолял Бетховен в завещании - удалось выполнить только через 200 лет

Юрий Берендий
14 декабря 2025, 14:54
91
Лишь спустя почти 200 лет ученым удалось выполнить просьбу Людвига ван Бетховена из его завещания и раскрыть тайны жизни и смерти композитора.
О чем умолял Бетховен в завещании - удалось выполнить только через 200 лет
О чем говорится в завещании Бетховена - от чего умер Бетховен / Коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

О чем говорится в материале:

  • О чем говорится в завещании Бетховена
  • От чего умер Бетховен

Людвиг ван Бетховен еще при жизни умолял мир понять истинные причины его страданий, и только спустя почти два века ученым удалось выполнить эту просьбу благодаря анализу ДНК легендарного композитора. Об этом сообщает профильное научное издание Science Alert.

Главред выяснил тайны смерти Бетховена.

видео дня

Последние годы жизни Бетховена и тайное завещание

В марте 1827 года Людвиг ван Бетховен умер после продолжительной и мучительной болезни. Композитор был прикован к постели, страдал от желтухи, сильных отеков и проблем с дыханием. После его смерти близкие обнаружили документ, написанный еще за 25 лет до того - завещание, в котором Бетховен просил обнародовать подробности своего состояния здоровья.

Он стремился, чтобы мир знал, что трагическая потеря слуха была не просто личной драмой, а серьезной медицинской проблемой, которая сломала жизнь гениального музыканта.

Почему Бетховен оглох и как это повлияло на его жизнь

К середине 40-х годов Бетховен был почти полностью глухим. Болезнь началась еще в 20-летнем возрасте с шума в ушах, впоследствии появилась болезненная чувствительность к громким звукам, а позже - потеря слуха на высоких частотах.

По крайней мере с 22 лет он, как говорят, страдал от сильных болей в животе и хронических приступов диареи.

За шесть лет до смерти появились первые признаки заболевания печени, которое, как считается, по крайней мере частично, стало причиной его смерти в относительно молодом возрасте 56 лет

В письме к братьям композитор признавался, что он "безнадежно страдает" и даже думал о самоубийстве. Для музыканта это стало сокрушительным ударом, который фактически положил конец его карьере композитора.

Генетическое исследование ДНК Бетховена

Спустя почти 200 лет после смерти композитора международная команда ученых решила исполнить его волю способом, о котором он не мог даже мечтать - путем генетического анализа аутентичных образцов его волос, которые его друзья и коллеги срезали волосы с тела после смерти композитора в 1827 году.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology в 2023 году.

Биохимик Йоганес Краузе из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка объяснил цель работы.

"Нашей основной целью было пролить свет на проблемы со здоровьем Бетховена, среди которых, как известно, была прогрессирующая потеря слуха, начавшаяся в середине-конце 20-х годов и в конце концов привела к тому, что к 1818 году он стал практически глухим", - пояснил биохимик.

Смотрите видео с результатами исследования:

От чего на самом деле умер Бетховен

Долгое время считалось, что смерть композитора могла быть связана с отравлением свинцом. Однако новое исследование опровергло эту теорию. Выяснилось, что прядь волос, которую ранее анализировали, вообще не принадлежала Бетховену.

Зато подтвержденные образцы указывают на другую причину смерти. По словам исследователей, композитор, вероятно, умер от осложнений инфекции гепатита B, которая сочеталась с употреблением алкоголя и хроническими проблемами с печенью.

"Мы не можем однозначно сказать, что убило Бетховена, но теперь мы по крайней мере можем подтвердить наличие значительного наследственного риска и инфекции вирусом гепатита В. Мы также можем исключить несколько других, менее вероятных генетических причин", - пояснил Йоганес Краузе.

Тайны, которые наука так и не смогла раскрыть

Несмотря на прорыв в исследовании, часть вопросов осталась без ответа.

"Мы не смогли найти окончательной причины глухоты Бетховена или его желудочно-кишечных проблем", - отметил Краузе.

Ученые до сих пор не знают, где именно композитор заразился гепатитом, а также что вызывало его хронические боли в животе.

Сенсационный сюрприз в генах Бетховена

Отдельное открытие ждало исследователей при анализе Y-хромосомы. Сравнение ДНК композитора с современными родственниками выявило несоответствие в отцовской линии, что свидетельствует о внебрачных отношениях в поколениях, предшествовавших рождению композитора.

"Это открытие указывает на наличие внебрачного отца в его отцовской линии между зачатием Гендрика ван Бетховена в Кампенхауте, Бельгия, примерно в 1572 году, и зачатием Людвига ван Бетховена семь поколений позже, в 1770 году, в Бонне, Германия", - сказал Тристан Бэгг, биологический антрополог, который сейчас работает в Кембриджском университете в Великобритании.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что гигантский астероид промчится возле Земли: есть ли риск катастрофы. Специалисты NASA отслеживают астероид 2025 XF1, который приближается к Земле со скоростью более 20 тысяч километров в час. По предварительным оценкам, он пролетит на дистанции, меньшей расстояния между Землей и Луной.

Также сообщалось о том, какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна. Самой редкой в мире считается группа крови Rh-null, известная как "золотая кровь". В ней полностью отсутствуют резус-антигены, и она встречается примерно у одного человека из шести миллионов. Всего науке известно около 50 носителей такой крови. По данным BBC, людям с Rh-null советуют заранее хранить свою кровь в замороженном виде, ведь в случае необходимости переливания найти совместимого донора почти невозможно.

Вам также может быть интересно:

Что известно о ScienceAlert?

ScienceAlert - это независимое онлайн-издание и источник новостей, который публикует статьи о научных исследованиях, открытиях и результатах. Журналисты стремятся донести сложные научные концепции до широкой аудитории, используя понятный язык и привлекательный формат. Издание охватывает широкий спектр научных тем, включая астрономию, физику, биологию, медицину и другие.

Издание имеет большую аудиторию читателей со всего мира и часто цитируется в других новостных источниках - по состоянию на 2020 год ScienceAlert привлекает более 11 миллионов читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину скуют морозы до -8°С: названа дата резкого похолодания

Украину скуют морозы до -8°С: названа дата резкого похолодания

15:54Синоптик
В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

15:48Война
Точные удары по вражеским объектам: ССО атаковали поезд, РЭБ и нефтебазу россиян

Точные удары по вражеским объектам: ССО атаковали поезд, РЭБ и нефтебазу россиян

15:19Война
Реклама

Популярное

Ещё
Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Последние новости

16:38

Крым станет непригодным для военных РФ: эксперт раскрыл слабые места оккупантов

16:05

За руль только после 21 года: украинцам назвали возрастные лимиты для водителей

15:54

Украину скуют морозы до -8°С: названа дата резкого похолодания

15:48

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

15:36

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
15:34

Правда о новогодней елке раскрыта: почему именно она стала символом праздника

15:33

Мясо будет таять во рту: рецепт божественной буженины на Новый год

15:19

Точные удары по вражеским объектам: ССО атаковали поезд, РЭБ и нефтебазу россиянВидео

14:54

О чем умолял Бетховен в завещании - удалось выполнить только через 200 летВидео

Реклама
14:07

Украина согласилась на уступку в мирном плане - какой компромисс по Донбассу готовит США

14:02

Китайский гороскоп на завтра 15 декабря: Тиграм - споры, Лошадям - драма

13:53

Погода в Украине в ближайшее время испортится: появился неутешительный прогноз

12:57

Трем знакам зодиака станет легче: у кого начинается белая полоса в жизни

12:30

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем былоВидео

12:09

Украина массированно ударила по России: в Генштабе раскрыли последствия атаки

12:04

Папа Римский Лев XIV готов приехать в Украину: Ватикан разработал план

11:59

В ближайшее время в Украине изменится курс доллара: сколько будет стоить валюта

11:55

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря

11:32

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря

10:58

ВСУ проводят зачистку в центре Купянска, враг несет огромные потери – ISW

Реклама
10:53

Разбит супермаркет и горят автомобили: РФ массированно атакует ЗапорожьеФото

10:33

Ситуация сложная: Зеленский сказал, где в Украине наибольшие проблемы со светом

10:24

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 декабря: Тельцам - выбор, Ракам - риск

09:59

Зеленский разработал эффективную стратегию ответа на мирный план Трампа – WSJ

09:38

Россия содрогалась от взрывов: дроны долетели даже до Москвы

09:30

Отключение света в Украине — графики на 14 декабря (обновляется)

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 декабря (обновляется)

09:18

Соперник сдался в первом раунде: ирпенчанин Амосов победил в дебютном бою UFCВидео

09:09

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:01

Почему Украина оказалась в такой ситуации как сейчас?мнение

08:58

Гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря: Овнам - поток доходов, Девам - терпение

08:38

Может ли РФ атаковать Украину со стороны Приднестровья: в ГСПУ ответили

08:25

В ISW назвали новую ключевую цель россиян для возможного наступления на Славянск

07:40

В Киеве выбрали Мисс Украина-2025: девушка поедет на мировой конкурс красотыФотоВидео

06:22

Заявления о конце войны порождают кучу проблеммнение

05:52

Как отличить натуральную красную икру от подделки: действенный способ

04:33

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

03:30

Даже чахлые цветы оживут за сутки: домашняя подкормка без химии из трех ингредиентов

02:28

Не так давно прославляла россиянина: чье имя теперь носит одна из главных улиц Харькова

01:23

Гигантский астероид промчится возле Земли: есть ли риск катастрофы

Реклама
13 декабря, суббота
23:45

В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне

22:56

Популярный овощ дорожает из-за дефицита - цены за несколько дней взлетели на 10%

22:25

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

22:20

Забытая катастрофа Кремля: Сагайдачный - гений, который впервые сделал Москву уязвимой

22:05

Китайский гороскоп на сегодня 14 декабря: Крысам - депрессия, Петухам - раздражение

21:57

Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

21:49

Маленькая банка, большая политика: секрет популярности "Звездочки"

21:31

В Атлантике взорвали танкер из "теневого флота" РФ: всплыли неожиданные детали

21:29

На дорогах Киева неправильно установили "берлинские подушки" - что пошло не так

20:49

Победа, которую мы не использовали: почему Конотоп не спас Украину

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять