ВСУ проводят зачистку в центре Купянска, враг несет огромные потери – ISW

Россияне пытаются сдержать наступление Сил обороны, но они несут огромные потери.

ВСУ проводят зачистку в центре Купянска / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, DeepState, 14-я ОМБр

Кратко:

Российские диверсанты все еще находятся в северной и западной Купянска

Чаще всего враг пытается зайти в город пешими группами

Силы обороны Украины продолжают наступление в направлении Купянска Харьковской области и на окраинах города. В частности, украинские военные продвинулись в центре Купянска, где продолжаются зачистки. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что журналист и боец 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Юрий Бутусов рассказал на своей странице в Facebook, что украинские войска полностью контролируют микрорайон Юбилейный на юго-западе Купянска. Он добавил, что это помешает россиянам удержать любые позиции, оставшиеся на юге города.

Журналист рассказал, что украинские войска освободили Тищенковку до 24 сентября, Кондрашовку - до 9 октября, а Радьковку - до 11 октября. По его словам, это позволило украинским бойцам прорвать российскую оборону в этом районе.

Также Бутусов сообщил, что украинские военные вышли на правый берег реки Оскол и до 21 октября перерезали российские наземные линии связи к Купянску с севера. В то же время россияне создали зону повышенной опасности поражения БПЛА на Купянском направлении.

Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 декабря, свидетельствуют о том, что российские диверсионные группы все еще находятся в северной и западной частях города, подчеркнули в ISW.

Также начальник штаба украинского батальона беспилотников заявил в разговоре с аналитиками, что оккупанты все еще пытаются проникнуть в Купянск. По его словам, чаще всего враг пытается зайти пешими группами.

В ISW отметили, что российские "военкоры" ранее сообщали о продвижении Сил обороны Украины в микрорайон Юбилейный и на северо-запад от Купянска, а также заявляли о тяжелых боях вблизи Мирового и Радьковки. Некоторые российские "военкоры" даже признали потерю Радьковки.

Кроме того, в отчете говорится о продвижении украинских подразделений на юго-восток от Петропавловки. Россияне пытаются сдержать наступление Сил обороны, но они несут огромные потери.

Ситуация вокруг Купянска: данные военных

Командир 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Игорь Оболенский отметил, что освобождение позиций в районе Купянска стало возможным благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил обороны Украины. Он подчеркнул, что операция была результатом совместных усилий и выразил благодарность всем военным, принимавшим в ней участие.

Бои за Купянск - новости по теме

Ранее Владимир Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны. Глава государства записал видео у полуразрушенной стелы города, а также поздравил Сухопутные войска с их днем.

Напомним, ранее сообщалось об успешной операции ВСУ. Операцию по стабилизации обстановки на этом направлении начало поисково-ударная группировка "Хартия".

Напомним, Главред писал, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

