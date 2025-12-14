Уже большой мальчик: Леся Никитюк похвасталась полугодовалым сыном

Кратко:
- Леся Никитюк поделилась свежими фото
- Среди кадров оказались снимки с сыном ведущей
Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк продолжает очень аккуратно знакомить своих поклонников с сыном Оскаром, который появился на свет в июне 2025 года. На днях мальчику исполнится шесть месяцев, и звезда решила показать, как сильно вырос малыш.
В своем блоге в Instagram Никитюк опубликовала серию фото, среди которых появились и кадры с Оскаром. Он позировал на руках звездной мамы в сером костюмчике вероятно в доме дедушки с бабушкой в Хмельницком.
В комментариях все растаяли от умиления после фотографий Леси Никитюк с сыном - ведущая буквально светится изнутри, держа в руках свое долгожданное счастье.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
