Леся Никитюк решилась на вмешательства в свое лицо — что она изменила

Ведущая решила изменить свою внешность.

Леся Никитюк изменила внешность / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

Леся Никитюк обратилась с специалисту

Что она сделала со своим лицом

Украинская телеведущая Леся Никитюк решилась на откровенность со своими поклонниками. Ее косметолог поделилась в Instagram информацией о том, что знаменитость изменила в своей внешности.

Ранее Никитюк отрицала другие вмешательства в свою внешность, кроме увеличения губ. Но, как оказалось, изменения все-таки были сделаны еще три месяца назад. Косметолог выразила восхищение тем, что Леся откровенно рассказывает поклонникам о своих процедурах.

Леся Никитюк с косметологом / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"Я безгранично благодарна Лесе за то, что она открыто делится информацией о реально осуществляемых процедурах. Многие звезды это скрывают, но искренность Леси — одна из ее самых крутых черт, и я это невероятно ценно", — написала специалистка.

По информации косметолога, ведущая сделала себе инъекции филлеров в лицо и даже опубликовала фотографии Леси во время процедуры. На снимках видно, в какие области лица был введен препарат на основе поликапролактона, который работает как стимулятор коллагена. Процедура делается раз в год.

Леся Никитюк сделала уколы филлеров / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Но не все поклонники остались в восторге от таких изменений ведущей — они подметили на фотографиях обработку и высказали мнение, что после коррекций внешности все знаменитости начинают выглядеть на одно лицо.

"А FaceApp на лице, это для большего эффекта?"

"Все на одно лицо после этих процедур"

"Все спрашивают стоимость процедуры и нигде ответа нет. Пожалуй, потому что такую процедуру себе может позволить только Леся или другие селебрити"

Леся Никитюк / инфографика: Главред

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

