Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Норвежцы почти не убирают, но дома идеальная чистота — в чем секрет

Руслан Иваненко
12 марта 2026, 20:52
Как норвежские семьи поддерживают порядок в доме без ежедневной уборки.
Дом, Уборка
Как скрытые шкафы и закрытые фасады делают кухню легкой в уходе / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Как норвежские интерьеры экономят время на уборку
  • Почему открытые полки не популярны в скандинавских домах
  • Какая мебель помогает быстро поддерживать порядок

Норвежские интерьеры часто кажутся идеальными декорациями к фильмам, где царит безупречная чистота и много воздуха. Больше всего удивляет то, что владельцы таких домов практически не тратят времени на утомительную уборку с тряпкой в руках.

Секрет кроется не в особых средствах бытовой химии или педантичности, а в уникальном подходе к организации жизненного пространства, пишет издание РадиоТрек.

видео дня

Минимализм как бытовая привычка

Все начинается с осознанного отношения к вещам еще на этапе обустройства жилья. Скандинавский минимализм — это не просто модное течение, а практичная бытовая привычка. В норвежских квартирах вы не увидите загроможденных полок, сувениров или вещей, которые хранятся на случай "а вдруг понадобится".

Местные жители оставляют вокруг себя только то, что реально используют каждый день. Если вещь потеряла свою актуальность или просто занимает место, ее выносят из дома без какого-либо сожаления. Благодаря такому подходу пыли и грязи просто негде скапливаться, а интерьер всегда выглядит легким и ухоженным.

Кухня без визуального шума

Особое внимание стоит уделить кухне, которая является образцом сдержанности и эргономики. На рабочих поверхностях норвежских кухонь царит абсолютная пустота. Все баночки, контейнеры, специи и техника надежно спрятаны в шкафах с сплошными фасадами. Отсутствие мелких предметов на виду мгновенно убирает визуальный шум, делая пространство опрятным.

Кроме того, в отличие от многих других стран, в Норвегии крайне редко используют открытые полки. Прагматичные норвежцы знают, что именно на них быстрее всего оседает пыль, поэтому отдают предпочтение закрытым конструкциям, которые значительно экономят время на поддержание гигиены.

Мебель, поддерживающая порядок

Традиционные серванты, витрины с посудой или стеклянные шкафы также не пользуются популярностью. Норвежцы выбирают гладкую мебель без лишнего декора и сложных элементов, где могла бы скапливаться побочная грязь.

Все зоны хранения интегрированы в интерьер так, чтобы быть максимально незаметными. Это позволяет сохранять ощущение пространства и чистоты даже в небольших квартирах или в домах, где проживают большие семьи с детьми.

Ранее Главред писал о том, что красивые интерьеры в социальных сетях часто создают иллюзию идеальной жизни, однако реальность диктует свои правила. То, что выглядит безупречно на профессиональном фото, через несколько месяцев может превратиться в источник раздражения или потребовать постоянной уборки и дорогого обновления.

Читайте также:

Об источнике: РадиоТрек

РадиоТрек — украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интерьер уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ заявили о наступлении на Сумы и прорыве границы - в СНБО отреагировали

В РФ заявили о наступлении на Сумы и прорыве границы - в СНБО отреагировали

21:39Фронт
В Харькове произошла трагедия - под лед провалились шестеро детей

В Харькове произошла трагедия - под лед провалились шестеро детей

21:12Украина
Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

19:48Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

Забитая раковина больше не проблема: лайфхак, который поможет за считанные секунды

Забитая раковина больше не проблема: лайфхак, который поможет за считанные секунды

Последние новости

21:56

Триумф бразильцев и шедевр "ножницами": Шахтер в ярком стиле переиграл Лех

21:40

Графики переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 13 мартаФото

21:39

В РФ заявили о наступлении на Сумы и прорыве границы - в СНБО отреагировали

21:35

"Вернулся": как весна изменила Андрея Беднякова

21:28

Уильям никогда: кого принцесса Диана готовила для королевского престола

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус
21:12

В Харькове произошла трагедия - под лед провалились шестеро детейФото

21:02

Звезды наделили рожденных в конкретные месяцы особым шармом - кто они

20:52

Норвежцы почти не убирают, но дома идеальная чистота — в чем секрет

20:37

Свет не для всех - новые графики отключений в Запорожской области на 13 марта

Реклама
20:34

9 из 10 ошибаются: как не остаться без урожая перца

20:30

Как сказать "комок в горле" на украинском языке - правильный вариант знают не всеВидео

20:26

Графики не для всех - кому будут отключать свет в Черкасской области 13 марта

20:14

"Я тогда пьянствовал": украинский бизнесмен толкнул Ани Лорак со сцены

20:05

Как украинец научил Европу пить кофе: история необычного казака

19:48

Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

19:39

Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

19:25

СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - ГенштабВидео

19:18

Могут ли ТЦК задерживать человека без проверки документов - нардеп назвал нюанс

19:12

Расплачиваться нам: зачем на самом деле в СССР вкапывали шины во дворах

19:11

Как выбрать качественный чай: 2 отметки на упаковке выдают дешевую подделку

Реклама
19:10

Почему интересы США и Израиля в войне с Ираном могут разойтись: Невзлин объяснилмнение

19:09

Путинист Тарзан заставил Королеву сесть на уколы: зачем ему это

19:07

"Хотелось бы кур выращивать": Вячеслав Довженко рассказал о своих доходах

19:03

Бензин по 100 гривен за литр: при каком условии дефицит на АЗС станет неизбежнымВидео

18:45

"Вот и все": Кидман сделала первое официальное заявление о разводе с Урбаном

18:36

5 запретов, которые нельзя нарушать: что нельзя делать в праздник 13 марта

18:36

Крокодилы захватили улицы города: жители боятся выходить из домов

18:30

Почти 20-градусное тепло накроет Львовскую область: появился новый прогноз

18:28

"Для женщины это важная история": Кулеба принял решение по поводу невесты

18:14

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на заправке за 39 с

18:08

Вернуть мягкость полотенца можно с помощью простого трюка: что следует бросить в машинку

18:06

Будет дождь и даже мороз: синоптик удивил прогнозом погоды

18:04

Украинцы получат кешбэк на топливо и 1500 гривен - в правительстве раскрыли детали

17:53

Женщина едва ходила из-за лишнего веса: как она похудела и стала модельюВидео

17:46

Зеленский раскрыл, кто запускал первые "Шахеды" по Украине — и это не россияне

17:34

Оккупанты продвинулись на двух горячих направлениях: в DeepState обновили карту

17:30

"Бегаем по лесу с криками": известная ведущая заявила о пропаже ребенка

17:25

РФ "набивает карманы" на фоне войны в Иране: эксперт назвал три ключевые выгоды Кремля

17:19

Жить станет легче: трем знакам зодиака уготован настоящий триумф

17:16

"Это точно выигрыш": Зеленский раскрыл, о чем договорился с президентом Румынии

Реклама
17:15

Доллар включил турборежим: будет ли курс по 50 и что ждет гривню, тревожный прогнозФото

17:13

Шанс на джекпот вырос: профессор придумал систему для игры в лотерею

16:45

В Украине будет собственный "Железный купол" - подробности от Воздушных сил ВСУ

16:40

Муж онкобольной российской ведущей выступил с душераздирающим сообщением

16:32

Тарас Цимбалюк неожиданно высказался о романе с известной актрисой — детали

16:32

Цена нефти может взлететь выше $200 за баррель: эксперт озвучил худший сценарийВидео

16:27

6 вещей, которые превращают двор в магнит для ос - как избавиться от насекомых

16:25

Почти лето: когда Житомирскую область прогреет до комфортных +18 градусов

15:41

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

15:18

Ночные морозы наконец отступят: на Тернопольщину надвигаются погодные изменения

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять