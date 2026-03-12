Норвежцы почти не убирают, но дома идеальная чистота — в чем секрет

Как норвежские семьи поддерживают порядок в доме без ежедневной уборки.

Как скрытые шкафы и закрытые фасады делают кухню легкой в уходе / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Норвежские интерьеры часто кажутся идеальными декорациями к фильмам, где царит безупречная чистота и много воздуха. Больше всего удивляет то, что владельцы таких домов практически не тратят времени на утомительную уборку с тряпкой в руках.

Секрет кроется не в особых средствах бытовой химии или педантичности, а в уникальном подходе к организации жизненного пространства, пишет издание РадиоТрек.

Минимализм как бытовая привычка

Все начинается с осознанного отношения к вещам еще на этапе обустройства жилья. Скандинавский минимализм — это не просто модное течение, а практичная бытовая привычка. В норвежских квартирах вы не увидите загроможденных полок, сувениров или вещей, которые хранятся на случай "а вдруг понадобится".

Местные жители оставляют вокруг себя только то, что реально используют каждый день. Если вещь потеряла свою актуальность или просто занимает место, ее выносят из дома без какого-либо сожаления. Благодаря такому подходу пыли и грязи просто негде скапливаться, а интерьер всегда выглядит легким и ухоженным.

Кухня без визуального шума

Особое внимание стоит уделить кухне, которая является образцом сдержанности и эргономики. На рабочих поверхностях норвежских кухонь царит абсолютная пустота. Все баночки, контейнеры, специи и техника надежно спрятаны в шкафах с сплошными фасадами. Отсутствие мелких предметов на виду мгновенно убирает визуальный шум, делая пространство опрятным.

Кроме того, в отличие от многих других стран, в Норвегии крайне редко используют открытые полки. Прагматичные норвежцы знают, что именно на них быстрее всего оседает пыль, поэтому отдают предпочтение закрытым конструкциям, которые значительно экономят время на поддержание гигиены.

Мебель, поддерживающая порядок

Традиционные серванты, витрины с посудой или стеклянные шкафы также не пользуются популярностью. Норвежцы выбирают гладкую мебель без лишнего декора и сложных элементов, где могла бы скапливаться побочная грязь.

Все зоны хранения интегрированы в интерьер так, чтобы быть максимально незаметными. Это позволяет сохранять ощущение пространства и чистоты даже в небольших квартирах или в домах, где проживают большие семьи с детьми.

