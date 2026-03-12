Укр
В Харькове произошла трагедия - под лед провалились шестеро детей

Руслана Заклинская
12 марта 2026, 21:12
В результате провала под лед погибли двое детей.
Трагедия в Харькове/ Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Харьковщины

Главное:

  • В Харькове шестеро детей провалились под лед
  • Погибли двое мальчиков - 17 и 11 лет
  • Четырех детей госпитализировали

В четверг, 12 марта, в Харькове шестеро детей провалились под лед. Двоих детей спасти не удалось. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, 17-летний подросток отдал свою жизнь, пытаясь спасти младших детей, оказавшихся в ледяной воде. Вместе с ним погиб 11-летний мальчик.

видео дня

Еще четырех детей госпитализировали с переохлаждением. В больницу доставили мальчиков 8 и 9 лет и девочек 9 и 10 лет.

Медики также оказывают помощь 40-летнему мужчине, который нырнул в ледяную воду, чтобы вытащить детей. По данным ГСЧС, он смог спасти четырех детей.

"Прошу всех родителей еще раз поговорить со своими детьми об опасности пребывания на льду. Объясните, что даже там, где лед кажется прочным, он может быть смертельно опасным. Подобные трагедии не должны повторяться", - призвал Синегубов.

Спасатели и водолазы подняли тела погибших детей на берег. Также психологи ГСЧС оказали помощь и поддержку родителям погибших детей.

Напомним, 7 марта в Харькове российские войска нанесли ракетный удар по жилому многоквартирному дому. В результате атаки погибли 7 человек, среди них двое детей - 13-летняя девочка и 9-летний мальчик.

Также 10 марта российские войска сбросили три авиабомбы на центр Славянска. По данным главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, погибли по меньшей мере 4 человека, еще 16 ранены, среди них 14-летняя девочка.

Как сообщал Главред, 9 марта во время выполнения боевого задания на восточном направлении погиб Герой Украины, командир 39-й бригады тактической авиации полковник Александр Довгач. Он выполнял миссию в условиях превосходства врага в воздухе и сильной ПВО.

О персоне: Олег Синегубов

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Ночные морозы наконец отступят: на Тернопольщину надвигаются погодные изменения

