Могут ли ТЦК задерживать человека без проверки документов - нардеп назвал нюанс

ТЦК могут задерживать уклонистов без дополнительных проверок документов, чтобы обеспечить их явку для прохождения службы, отметил нардеп.

https://glavred.info/ukraine/tck-mozhut-zatrimuvati-lyudinu-bez-perevirki-dokumentiv-nardep-nazvav-prichinu-10748447.html Ссылка скопирована

Могут ли ТЦК задерживать человека без проверки документов, - ответ нардепа / Коллаж: Главред, фото: Армия.Inform, ЛОТЦК и СП/Facebook

О чем идет речь в материале:

Могут ли ТЦК и СП задерживать без проверки документов

Кого в основном мобилизуют ТЦК и СП

Военнослужащие ТЦК и СП могут задерживать граждан и доставлять их в помещение ТЦК без проверки документов, если человек находится в розыске за нарушение правил воинского учета или неявку по повестке. Об этом заявил в интервью "Телеграфу" народный депутат от фракции "Батькивщина", член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко.

Не пропустите важное - присоединяйтесь к нам в WhatsApp. видео дня

Депутат отметил, что для прозрачности таких действий сотрудникам ТЦК рекомендуют пользоваться бодикамерами и записывать общение с гражданами. На практике это означает, что если ТЦК уже знает о розыске, проверка документов не является необходимой, и задержание могут проводить без остановки транспортного средства или предварительного запроса.

"Они знают, кто вы, знают, что вы в розыске, что вы не являетесь. Вас просто берут и уводят. Вы начинаете сопротивляться. А завтра покажут по видео, что журналист сидел, брал интервью и его "запаковали". Но вы же не выполнили норму закона! И ему [военнослужащему ТЦК, - ред.] не нужно уже на бодикамеру говорить: "Дай документы", - сказал нардеп.

Ивченко пояснил, что основная функция ТЦК — выявлять нарушителей воинского учета и обеспечивать их приход для прохождения службы. Если сотрудники знают, что человек уклоняется, его могут задержать без дополнительных проверок документов. При этом иногда проводятся выборочные проверки, когда людей останавливают и отпускают после выяснения обстоятельств, например, в случае наличия отсрочки или ухода за ребенком.

"В основном же "бусифицируют" тех, кто в розыске. Мы это должны понимать. Их [ТЦК, - ред.] работа — найти нарушителя и мобилизовать в ВСУ", — сказал он.

Ивченко заявил, что государство уже предоставило полномочия содействовать мобилизации различным органам власти, в том числе органам местного самоуправления. Он подчеркнул, что ключевой задачей ТЦК является выявление граждан, нарушающих правила воинского учета, и обеспечение их явки для дальнейшего прохождения службы.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинцы будут иметь возможность получить отсрочку от мобилизации сроком на один год после завершения действия программы "Контракт 18–24". Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время в Верховной Раде обсуждают введение ряда ограничений для военнослужащих, имеющих статус самовольного оставления части, а также для военнообязанных, нарушающих правила воинского учета. Об этом сообщил народный депутат и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко.

Народный депутат и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский отметил, что речь может идти о потенциальном блокировании банковских счетов и ограничении права управления транспортными средствами.

Другие новости:

О персоне: Полина Марченко Полина Викторовна Марченко — адвокат, управляющий партнер Polina Marchenko Law Office, член комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Специализируется на вопросах военного права, мобилизационного законодательства и сопровождении дел, связанных с мобилизацией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред