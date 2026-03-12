Невеста Клопотенко подпишет брачный контракт - какие условия кулинара

Евгений Клопотенко готовит возлюбленную ко всем возможным вариантам.

https://glavred.info/starnews/nevesta-klopotenko-podpishet-brachnyy-kontrakt-kakie-usloviya-kulinara-10748330.html Ссылка скопирована

Евгений Клопотенко жена - шеф-повар рассказал о брачном контракте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

Читайте больше:

Зачем Евгению Клопотенко брачный контракт

Что об этом думает Екатерина Воскресенская

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко осенью 2025 года подтвердил, что уже почти год состоит в романтических отношениях, а в январе 2026 сыграл помолвку со своей возлюбленной Екатериной Воскресенской. Кулинар, который прежде называл себя "несемейным материалом" и закоренелым холостяком теперь с большим интересом готовится к новому этапу в жизни.

Евгений и Екатерина планируют стать родителями, а также защитить будущее друг друга с юридической точки зрения. Клопотенко не боится, что у него, в случае развода, могут что-то отобрать, а брачный контракт составляет для безопасности Воскресенской и их будущих детей. Об этом пара рассказала в интервью для Марички Падалко.

видео дня

Слова жениха подтвердила Екатерина: детали с ним она еще не обсуждала, но имеет четкое понимание необходимости такого контракта. "Если описать общий смысл этого, то он в том, чтобы я и наш будущий ребенок или дети имели гарантии, что мы можем дальше комфортно жить сами, если, не дай Бог, что-то произойдет", - говорит она.

Евгений Клопотенко жена - шеф-повар рассказал о брачном контракте / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что кум Насти Каменских, украинский шоумен Геннадий Витер, разгромил ее позицию на фоне последних скандалов с участием певицы.

Также украинская певица Вера Брежнева намекнула на помолвку. Осенью 2023 года она подтвердила слухи о разводе с музыкальным продюсером Константином Меладзе, и с тех пор не комментировала личное.

Читайте также:

О персоне: Евгений Клопотенко Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред