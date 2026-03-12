Укр
Ошибка при стирке, которую многие делают годами: эксперты объяснили нюанс

Константин Пономарев
12 марта 2026, 13:23
Многие стирают одежду при 40°C, считая этот режим универсальным. Однако такая температура подходит не для всех вещей и может приводить к лишним тратам.
Стиральная машина давно стала незаменимым помощником в доме, а режим 40°C многие считают универсальным решением. Однако специалисты предупреждают, что привычка стирать все при этой температуре может быть не самым эффективным вариантом ни для одежды, ни для бюджета.

Годами считалось, что нагрев воды до 40 градусов является идеальным компромиссом. Температура достаточно высокая, чтобы справиться с пятнами, но при этом не слишком агрессивная для деликатных тканей. Именно поэтому большинство людей автоматически выбирают этот режим, не задумываясь о других вариантах. Об этом пишет Tulodz.pl.

Почему 40 градусов не всегда лучший выбор

На практике этот режим действительно часто оказывается лишь компромиссом. Вещи вроде полотенец, постельного белья и нижнего белья требуют более высокой температуры, чтобы эффективно уничтожать бактерии и микробы. При 40°C часть загрязнений может оставаться.

Но есть и обратная сторона. Для повседневной одежды (футболок, спортивных кофт и домашней одежды) такая температура зачастую выше необходимой. В результате расходуется больше электроэнергии, чем нужно.

Когда достаточно холодной стирки

Современные моющие средства разработаны так, чтобы эффективно работать даже при низких температурах. Во многих случаях режимы 20-30°C справляются с загрязнениями повседневной одежды не хуже.

При этом экономия энергии может быть заметной. Основная часть электроэнергии во время стирки уходит именно на нагрев воды. Поэтому снижение температуры даже на несколько градусов способно сократить расходы на электричество.

Когда стоит стирать при 60°C

Полностью отказываться от высоких температур тоже не стоит. Для вещей, требующих повышенной гигиены (полотенец, постельного белья или одежды, которую носили во время болезни) специалисты рекомендуют выбирать режим около 60°C.

Кроме того, периодическая стирка при высокой температуре помогает самой машине. Если постоянно использовать только холодные режимы, внутри могут накапливаться остатки моющих средств и загрязнения.

Ранее Главред писал о том почему стиральная машина внезапно продлевает стирку. Часто таймер показывает одну минуту до конца цикла, но проходит еще пять, а машина все не останавливается. В соцсетях пользователи шутят, что за эту "последнюю минуту" можно успеть сходить в магазин или поужинать.

Также сообщалось о том почему после стирки пропадает один носок и что с этим делать. История пропавших носков давно вышла за рамки шутки и превратилась в один из самых устойчивых домашних мифов, за которым скрываются вполне реальные (и не всегда очевидные) причины.

Об источнике: TuLodz.pl

TuLodz.pl - это польский региональный новостной портал, посвящtнный событиям города Лодзь и Лодзинского воеводства. Сайт публикует оперативные новости, репортажи и материалы о жизни города, включая темы политики, бизнеса, культуры, спорта, транспорта и городских происшествий.

Портал начал работу в декабре 2016 года и за несколько лет стал заметным локальным медиа, освещающим события городской агломерации. Журналисты ресурса регулярно публикуют новости, аналитические материалы, интервью и фоторепортажи, а также рассказывают о культурных событиях, развлечениях, туризме и повседневной жизни жителей региона.

стирка лайфхак интересные новости
