Ошибка при стирке, которую многие делают годами: эксперты объяснили нюанс

Многие стирают одежду при 40°C, считая этот режим универсальным. Однако такая температура подходит не для всех вещей и может приводить к лишним тратам.

Многие люди считают режим 40°C универсальным решением / Коллаж Главред, фото: Pexels

Стиральная машина давно стала незаменимым помощником в доме, а режим 40°C многие считают универсальным решением. Однако специалисты предупреждают, что привычка стирать все при этой температуре может быть не самым эффективным вариантом ни для одежды, ни для бюджета.

Годами считалось, что нагрев воды до 40 градусов является идеальным компромиссом. Температура достаточно высокая, чтобы справиться с пятнами, но при этом не слишком агрессивная для деликатных тканей. Именно поэтому большинство людей автоматически выбирают этот режим, не задумываясь о других вариантах. Об этом пишет Tulodz.pl.

Почему 40 градусов не всегда лучший выбор

На практике этот режим действительно часто оказывается лишь компромиссом. Вещи вроде полотенец, постельного белья и нижнего белья требуют более высокой температуры, чтобы эффективно уничтожать бактерии и микробы. При 40°C часть загрязнений может оставаться.

Но есть и обратная сторона. Для повседневной одежды (футболок, спортивных кофт и домашней одежды) такая температура зачастую выше необходимой. В результате расходуется больше электроэнергии, чем нужно.

Когда достаточно холодной стирки

Современные моющие средства разработаны так, чтобы эффективно работать даже при низких температурах. Во многих случаях режимы 20-30°C справляются с загрязнениями повседневной одежды не хуже.

Современные моющие средства разработаны так, чтобы эффективно работать даже при низких температурах / Фото: Pexels

При этом экономия энергии может быть заметной. Основная часть электроэнергии во время стирки уходит именно на нагрев воды. Поэтому снижение температуры даже на несколько градусов способно сократить расходы на электричество.

Когда стоит стирать при 60°C

Полностью отказываться от высоких температур тоже не стоит. Для вещей, требующих повышенной гигиены (полотенец, постельного белья или одежды, которую носили во время болезни) специалисты рекомендуют выбирать режим около 60°C.

Эксперты подчеркивают, что отказываться от высоких температур тоже не стоит / Фото: Pexels

Кроме того, периодическая стирка при высокой температуре помогает самой машине. Если постоянно использовать только холодные режимы, внутри могут накапливаться остатки моющих средств и загрязнения.

