Пара продала дом и живет на круизном лайнере: так оказалось дешевле

Молодая пара отказалась от дома и поселилась на круизном лайнере. Они путешествуют по миру, работают из каюты и уверяют, что тратят меньше, чем на суше.

Пара продала дом и поселилась на круизном лайнере / Коллаж Главред, фото: 360Cruising

Вы узнаете:

Почему жизнь на корабле оказалась дешевле дома

Сколько на самом деле стоит жизнь на лайнере

Как пара работает и зарабатывает посреди океана

Многие мечтают о кругосветном путешествии на круизном лайнере, но для одной пары из Шотландии эта мечта стала образом жизни. 29-летняя Катрина Миддлтон и ее партнер Кевин решили продать дом с четырьмя спальнями стоимостью 315 000 фунтов стерлингов и переехать на корабль, обнаружив, что жить в море может быть дешевле, чем на суше.

Пара из Арброта работает удаленно прямо из своей каюты и каждое утро просыпается с видом на разные страны. Их эксперимент начался с круиза продолжительностью 35 дней, но в итоге превратился в образ жизни. Одно из путешествий длилось 294 дня. Об этом пишет The Sun.

Офис на борту лайнера

Идея появилась после того, как запланированный круиз через Суэцкий канал был отменен. Вместо возврата денег круизная компания предложила альтернативное путешествие из Барселоны в Сингапур вокруг Африки.

Катрина вспоминает, что ни она, ни ее партнер не могли взять отпуск на 35 дней. Тогда у них впервые появилась мысль просто работать со своей каюты.

Кевин продолжил управлять своей IT-консалтинговой компанией удаленно, а Катрина со временем ушла из маркетинга и занялась созданием контента о круизах. Она развивает проект 360Cruising, который помогает другим путешественникам планировать морские поездки, а также работает над инструментом на базе искусственного интеллекта под названием CruiseGPT.

Сколько стоит жить на круизном лайнере

По словам Катрины, расходы оказались ниже, чем обычная жизнь дома.

Например, во время одного из круизов по Карибскому морю на Рождество и Новый год их каюта на 18 ночей обошлась примерно в 164 фунта (9717 грн) за ночь.

В эту цену входило: проживание, питание, развлечения на борту, остановки в разных странах.

По словам Катрины, расходы оказались ниже, чем обычная жизнь дома. / Фото: 360Cruising

Пара говорит, что если сравнить эту сумму с арендой жилья, коммунальными платежами, продуктами, транспортом и развлечениями на суше, жизнь на корабле может оказаться даже дешевле.

Маленькие хитрости экономии

Чтобы сократить расходы, они используют простые лайфхаки. Например, мелкие вещи стирают в раковине с жидким мылом и сушат на балконе каюты.

Единственной серьезной дополнительной статьей расходов является интернет. За Wi-Fi они платят около 270 фунтов (около 16 тысяч гривен) за 18 ночей, так как он необходим для видеозвонков и работы.

Иногда связь в море нестабильна, особенно в дни, когда корабль несколько суток не заходит в порты. Но, по словам пары, к этому можно привыкнуть.

Жизнь между странами

Сейчас Катрина и Кевин стараются бронировать так называемые круизы с передислокацией, когда корабли перемещаются между регионами в начале нового сезона. Такие маршруты часто стоят дешевле и позволяют путешествовать дольше.

Катрина и Кевин стараются бронировать круизы с передислокацией / Фото: 360Cruising

Несмотря на преимущества жизни в океане, Катрина признается, что иногда скучает по близким и домашней кухне. Но возвращаться к обычной жизни пара пока не планирует.

