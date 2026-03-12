Применение 5 статьи НАТО против Ирана: известно, что может подтолкнуть Европу

Эксперт подчеркнул, что сейчас Трамп не создает оснований для того, чтобы европейцы шли ему навстречу.

https://glavred.info/world/primenenie-5-stati-nato-protiv-irana-izvestno-chto-mozhet-podtolknut-evropu-10748249.html Ссылка скопирована

Может ли НАТО применить статью 5 / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Европа может помочь США, если ситуация на Ближнем Востоке будет обостряться

Для активации пятой статьи НАТО нужен очень серьезный повод

Блокирование Ормузского пролива может стать стимулом для Европы

Если ситуация на Ближнем Востоке будет обостряться и затягиваться во времени, то европейские страны теоретически могут в какой-то момент присоединиться к помощи США. Об этом в интервью Главреду заявил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

По его словам, в этой ситуации все будет зависеть от политической воли самих европейских стран.

видео дня

"Для активации пятой статьи НАТО нужен очень серьезный повод — как я уже говорил, например, удар по территории одной из стран-членов или по ее военным объектам. Без этого это будет скорее вопросом доброй воли или результатом двусторонних договоренностей", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что пока сам Дональд Трамп не создает оснований для того, чтобы европейцы активно шли ему навстречу.

"Он (Трамп, — ред.) продолжает достаточно жестко и даже агрессивно говорить с Европой, скорее выдвигая требования, чем пытаясь вести конструктивный диалог. Поэтому, с этой точки зрения, пока не будет серьезного повода, пятую статью активировать не будут", — говорит Леонов.

В то же время, по его мнению, если затянется проблема с блокированием Ормузского пролива, у Европы могут появиться дополнительные стимулы и интересы для вмешательства.

"В таком случае вполне возможно, что сформируется определенная международная коалиция, и к разблокированию пролива могут присоединиться даже арабские страны. Например, я убежден, что когда Дональд Трамп говорит о возможной наземной операции, то речь вряд ли идет об оккупации всего Ирана. Речь идет, скорее, об установлении контроля над отдельными объектами или регионами. И прежде всего это может быть контроль над побережьем для разблокирования Ормузского пролива", - добавил он.

Эксперт подытожил, что это могла бы быть локальная задача, под которую реально собрать коалицию из нескольких стран.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Операция США в Иране - что известно

Как сообщал Главред, Румыния потенциально может стать участником военного противостояния на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты обратились к Бухаресту с просьбой разместить дополнительные силы и авиацию на одной из авиабаз на востоке страны для дальнейшего возможного использования в операции против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, который был избран следующим верховным лидером Ирана, если тот не будет готов уступить требованиям Америки.

В то же время советники Дональда Трампа рекомендуют ему разработать стратегию выхода из конфликта с Ираном. Это происходит на фоне роста цен на нефть и опасений, что затяжная война может иметь негативные политические последствия.

Читайте также:

О персоне: Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".



Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".



Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред