Применение 5 статьи НАТО против Ирана: известно, что может подтолкнуть Европу

Главное из заявления эксперта:
- Европа может помочь США, если ситуация на Ближнем Востоке будет обостряться
- Для активации пятой статьи НАТО нужен очень серьезный повод
- Блокирование Ормузского пролива может стать стимулом для Европы
Если ситуация на Ближнем Востоке будет обостряться и затягиваться во времени, то европейские страны теоретически могут в какой-то момент присоединиться к помощи США. Об этом в интервью Главреду заявил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.
По его словам, в этой ситуации все будет зависеть от политической воли самих европейских стран.
"Для активации пятой статьи НАТО нужен очень серьезный повод — как я уже говорил, например, удар по территории одной из стран-членов или по ее военным объектам. Без этого это будет скорее вопросом доброй воли или результатом двусторонних договоренностей", — подчеркнул он.
Эксперт отметил, что пока сам Дональд Трамп не создает оснований для того, чтобы европейцы активно шли ему навстречу.
"Он (Трамп, — ред.) продолжает достаточно жестко и даже агрессивно говорить с Европой, скорее выдвигая требования, чем пытаясь вести конструктивный диалог. Поэтому, с этой точки зрения, пока не будет серьезного повода, пятую статью активировать не будут", — говорит Леонов.
В то же время, по его мнению, если затянется проблема с блокированием Ормузского пролива, у Европы могут появиться дополнительные стимулы и интересы для вмешательства.
"В таком случае вполне возможно, что сформируется определенная международная коалиция, и к разблокированию пролива могут присоединиться даже арабские страны. Например, я убежден, что когда Дональд Трамп говорит о возможной наземной операции, то речь вряд ли идет об оккупации всего Ирана. Речь идет, скорее, об установлении контроля над отдельными объектами или регионами. И прежде всего это может быть контроль над побережьем для разблокирования Ормузского пролива", - добавил он.
Эксперт подытожил, что это могла бы быть локальная задача, под которую реально собрать коалицию из нескольких стран.
Операция США в Иране - что известно
Как сообщал Главред, Румыния потенциально может стать участником военного противостояния на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты обратились к Бухаресту с просьбой разместить дополнительные силы и авиацию на одной из авиабаз на востоке страны для дальнейшего возможного использования в операции против Ирана.
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, который был избран следующим верховным лидером Ирана, если тот не будет готов уступить требованиям Америки.
В то же время советники Дональда Трампа рекомендуют ему разработать стратегию выхода из конфликта с Ираном. Это происходит на фоне роста цен на нефть и опасений, что затяжная война может иметь негативные политические последствия.
О персоне: Александр Леонов
Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".
Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".
Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".
Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.
