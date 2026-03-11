Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССР

О чем идет речь в материале:
- Что говорят шведские архивы об Украине
- Что известно о письмах Богдана Хмельницкого из архивов Швеции
- Что скрывал СССР об истории Украины
В шведских архивах хранятся тысячи документов, которые могут существенно изменить представление об истории Украины. Некоторые из них десятилетиями оставались без внимания украинских исследователей из-за советской цензуры и ограничений на доступ к иностранным архивам. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube, передает 2+2.
Что известно о тысячах документов об Украине в шведских архивах
Пока советская историография формировала в учебниках миф о "младшем брате" России, в шведских архивах хранились документы, которые противоречили этой концепции. Случайное открытие сделала украинка, проживающая в Швеции.
"Я нашла около 1200 страниц писем о Богдане Хмельницком", — вспоминает юрист, проживающая в Швеции Марина Тратнер, которая случайно наткнулась в архивах на массив рукописных писем, где каждое второе слово — об Украине.
Речь идет о большом массиве рукописных документов, где значительная часть текстов посвящена событиям и деятелям украинской истории.
Почему эти документы долго оставались неизвестными
Эксперты объясняют, что в советское время исторические исследования жестко контролировались государством. Историкам разрешалось работать только с теми источниками, которые соответствовали официальной идеологии.
"Наши историки были вынуждены использовать те документы, которые им разрешали в рамках царской, а затем советской пропаганды", — пояснила Марина Тратнер.
По ее словам, советская система фактически формировала искусственную картину прошлого.
"Хотели забрать в Украине всю славную историю. Документы, которые не подходили под пропаганду, просто уничтожались", — отмечает она.
Как работала система исторической цензуры в СССР
В СССР доступ к историческим источникам был строго ограничен. Частные архивы проверялись спецслужбами, а информация, не соответствующая официальной версии истории, либо уничтожалась, либо скрывалась.
Из-за этого исследователи часто могли пользоваться только выборочными документами, которые поддерживали имперскую версию истории о "едином народе" и зависимости Украины от Москвы.
Почему советские историки не могли работать в Швеции
Отдельной проблемой была фактическая изоляция от западных архивов. Для советского историка поездка в Швецию была практически невозможна.
"Историки не имели возможности ездить и исследовать информацию в шведских архивах", — отмечает Марина Тратнер.
Из-за этого значительная часть источников об украинской истории десятилетиями оставалась недоступной для ученых.
Как формировались исторические мифы
Отмечается, что из-за ограничения доступа к источникам украинская история часто подавалась через призму российской имперской традиции. В результате возникли мифы о том, что Украина якобы не имела собственной государственной традиции.
О персоне: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
