Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССР

Исследователи объясняют, почему документы об истории Украины в шведских архивах десятилетиями были недоступны из-за советской цензуры.

В шведских архивах хранятся тысячи документов, которые могут существенно изменить представление об истории Украины. Некоторые из них десятилетиями оставались без внимания украинских исследователей из-за советской цензуры и ограничений на доступ к иностранным архивам. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube, передает 2+2.

Что известно о тысячах документов об Украине в шведских архивах

Пока советская историография формировала в учебниках миф о "младшем брате" России, в шведских архивах хранились документы, которые противоречили этой концепции. Случайное открытие сделала украинка, проживающая в Швеции.

"Я нашла около 1200 страниц писем о Богдане Хмельницком", — вспоминает юрист, проживающая в Швеции Марина Тратнер, которая случайно наткнулась в архивах на массив рукописных писем, где каждое второе слово — об Украине.

Речь идет о большом массиве рукописных документов, где значительная часть текстов посвящена событиям и деятелям украинской истории.

Почему эти документы долго оставались неизвестными

Эксперты объясняют, что в советское время исторические исследования жестко контролировались государством. Историкам разрешалось работать только с теми источниками, которые соответствовали официальной идеологии.

"Наши историки были вынуждены использовать те документы, которые им разрешали в рамках царской, а затем советской пропаганды", — пояснила Марина Тратнер.

По ее словам, советская система фактически формировала искусственную картину прошлого.

"Хотели забрать в Украине всю славную историю. Документы, которые не подходили под пропаганду, просто уничтожались", — отмечает она.

Как работала система исторической цензуры в СССР

В СССР доступ к историческим источникам был строго ограничен. Частные архивы проверялись спецслужбами, а информация, не соответствующая официальной версии истории, либо уничтожалась, либо скрывалась.

Из-за этого исследователи часто могли пользоваться только выборочными документами, которые поддерживали имперскую версию истории о "едином народе" и зависимости Украины от Москвы.

Почему советские историки не могли работать в Швеции

Отдельной проблемой была фактическая изоляция от западных архивов. Для советского историка поездка в Швецию была практически невозможна.

"Историки не имели возможности ездить и исследовать информацию в шведских архивах", — отмечает Марина Тратнер.

Из-за этого значительная часть источников об украинской истории десятилетиями оставалась недоступной для ученых.

Как формировались исторические мифы

Отмечается, что из-за ограничения доступа к источникам украинская история часто подавалась через призму российской имперской традиции. В результате возникли мифы о том, что Украина якобы не имела собственной государственной традиции.

