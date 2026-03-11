Россия ударила КАБами по многоэтажке в Запорожье, есть раненые - что известно

Российские оккупационные войска 11 марта нанесли удар КАБами по Запорожью, зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом, отметил Иван Федоров.

/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

РФ нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье

Число раненых возросло до трех

Сегодня, 11 марта, российские оккупационные войска нанесли удар КАБами по Запорожью. Враг попал в одну из многоэтажек в городе, есть раненые. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров предупредил об активности вражеской тактической авиации и угрозе для Запорожской области. Речь шла о возможном применении управляемых авиационных бомб по территории области и самому Запорожью.

Впоследствии он сообщил о серии взрывов и призвал людей оставаться в безопасных местах до окончания тревоги. По его словам, российские войска нанесли удары по инфраструктуре Запорожья.

"Предварительно, в результате вражеской атаки есть попадание в многоэтажку. Есть травмированные. Все службы работают", - впоследствии сообщил он.

Изначально сообщалось о двух пострадавших в результате атаки. Российские оккупационные войска применили управляемые авиабомбы, зафиксировано попадание в жилую застройку. На месте работают экстренные службы.

Взрывная волна повредила дома, расположенные рядом с местом удара. Позже стало известно, что за медицинской помощью обратились уже три человека.

КАБ / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 11 марта российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Кроме того, российские военные атаковали дроном маршрутный автобус в Днепровском районе Херсона. По словам главы Херсонской ОГА Олега Прокудина, удар был прицельным. Маршрутка полностью уничтожена. По меньшей мере 10 человек получили ранения, среди них — 17-летний подросток. В больницу доставили 41-летнего мужчину и женщин в возрасте 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Также известно, что в ночь на 7 марта российская армия нанесла ракетный удар по Харькову. По данным следствия, около 01:35 ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе города. В результате атаки один из подъездов был полностью разрушен — с первого по пятый этаж.

О личности: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года — Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОГА.

