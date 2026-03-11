Украина получит кредит ЕС, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план

ЕС может предоставить Украине €30 млрд, несмотря на блокировку Венгрии и Словакии.

Украина получит кредит ЕС, несмотря на Орбана

ЕС готов выделить Украине около 30 млрд евро в виде двусторонних займов

Лидер оппозиции Венгрии может занять более гибкую позицию по вопросу финансирования Украины

Украина может получить около 30 млрд евро от стран Северной Европы и Балтии на военные нужды, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать ранее согласованный кредит Европейского союза на сумму 90 млрд евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, уже на следующей неделе лидеры ЕС соберутся на саммите в Брюсселе. Основной целью встречи станет попытка убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его словацкого коллегу Роберта Фицо поддержать выделение кредита. Предполагается, что этот заем должен обеспечить примерно две трети средств, необходимых Украине для продолжения обороны от российского вторжения до конца 2027 года.

Однако, если компромисс достигнут не будет, страны Балтии и Северной Европы подготовили альтернативный вариант. По данным двух европейских дипломатов, они готовы выделить Украине около 30 млрд евро в виде двусторонних займов, чтобы покрыть потребности страны как минимум на первую половину текущего года.

Поскольку речь идет о прямых кредитах от отдельных государств, такой механизм не требует единогласного одобрения всех членов ЕС.

Журналисты отмечают, что идея предоставления Украине индивидуальных займов от отдельных стран ЕС обсуждалась еще перед декабрьским саммитом. Тогда от нее отказались, поскольку такой подход мог ослабить демонстрацию единства внутри союза и показать существующие разногласия. Тем не менее, если Будапешт продолжит блокировать общий кредит, этот вариант может стать единственным выходом.

По данным источников, в Брюсселе и Киеве также учитывают внутреннюю политическую ситуацию в Венгрии. Если действующий премьер Виктор Орбан потерпит поражение на выборах, лидер оппозиции Петер Мадяр может занять более гибкую позицию по вопросу финансирования Украины. Хотя во время кампании он критиковал Киев и выступал против отправки войск или оружия, он признавал Россию стороной-агрессором.

Дипломаты считают, что на его позицию может повлиять стремление разблокировать замороженные средства ЕС для Венгрии.

В то же время премьер Словакии Роберт Фицо, который ранее поддерживал позицию Будапешта, по оценке Брюсселя является менее серьезным препятствием. По словам чиновников ЕС, после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях саммита по ядерной энергетике в Париже его позиция стала менее жесткой.

По словам одного из европейских чиновников, переговоры с Братиславой показывают, что ЕС постепенно продвигается к компромиссу.

Кредит ЕС Украине - главное

Европейский Союз принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов. Об этом 19 декабря сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Напомним, Главред писал, что коалиция из 11 стран Европейского Союза предложила ослабить правила, чтобы Украина могла использовать заем в размере 90 миллиардов евро для закупки британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

Россия, как сторона, ответственная за развязывание войны, должна пойти на уступки на пути к подписанию мирного соглашения. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она отметила, что ответом Европы является усиление помощи Украине, в частности кредит в размере 90 млрд евро и взносы на разработку гарантий безопасности.

